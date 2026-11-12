Украинка Екатерина Садурская установила десятый мировой рекорд по фридайвингу

Участница Олимпийских игр 2016 года Екатерина Садурская стала первой женщиной в мире, погрузившейся на глубину 90 метров без ласт. Это достижение стало её десятым мировым рекордом в фридайвинге.

Накануне украинка погрузилась на 90 м в самой сложной дисциплине — с постоянным весом без ласт (CNF). На соревнованиях IDA Blue Element November 2026 спортсменка стала первой женщиной на планете, достигшей этой глубины без дополнительного снаряжения. Ближайшая конкурентка Садурской смогла погрузиться лишь на 79 м.

Результат украинской фридайверши – вызов и для мужского спорта. За всю историю фридайвинга на такую глубину смогли погрузиться лишь шестеро мужчин. Новый рекорд Садурской — уже десятый мировой в этой дисциплине за четыре года. За это время она улучшила свой результат на 17 м.

«В июле этого года я собиралась установить рекорд в 89 метров, но за неделю до старта получила травму. Пришлось срочно лечить раны и проходить курс антибиотиков. Я все же вышла на старт, но истощенный организм не выдержал предельной нагрузки — уже на финише я впервые за 10 лет карьеры пережила блэкаут и была дисквалифицирована. Это был сложный опыт, который заставил меня пересмотреть подход к подготовке», — рассказала Садурская.

На глубине 90 м лёгкие сжимаются в десять раз, сердцебиение замедляется до 20 ударов в минуту, а давление достигает 10 атмосфер. Погружение происходит на одном вдохе, без ласт, на глубину, равную высоте 30-этажного небоскреба.

Чтобы понять масштаб вызова:

90 метров — это высота киевской статуи «Родина-Мать» от пьедестала до конца меча, погруженной под воду, за вычетом 10 м.

10 атмосфер давления сжимают лёгкие фридайвера до размера небольшого кулака, а объём воздуха уменьшается в десять раз.

2–4 дня восстановления требует от организма всего один такой погружение на пределе человеческих возможностей.

После полномасштабного вторжения РФ спортсменка поставила себе цель регулярно поднимать флаг Украины на международной арене. Поскольку условий для тренировок на родине нет, Садурская вынуждена постоянно путешествовать. Уже несколько лет фридайверша живёт в режиме постоянных переездов.

«Полномасштабная война стала для меня стимулом выходить на международные соревнования и ставить спорт в приоритет. Мне приходится отнимать ресурсы у личной жизни, но я понимаю: нашим ребятам и девушкам на передовой в тысячи раз тяжелее. Моя сегодняшняя попытка — это напоминание миру о несокрушимости и непобедимой силе украинского народа, который продолжает сражаться до конца и не сдается ни под непрекращающимся огнем, ни в условиях полного отсутствия воды, тепла, света и связи», — заявила Садурская.

Напомним, Жаркова и Садурская завоевали золото и серебро на чемпионате мира по фридайвингу.

Ранее Екатерина Садурская улучшила мировой рекорд по погружению на глубину.

На Олимпийских играх-2024 украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок смогли выйти в финал в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

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