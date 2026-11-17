17 ноября во время международных соревнований Blue Element 2026 у острова Доминика в Карибском море украинская фридайверша Наталья Жаркова погрузилась на глубину 124 метра на одном вдохе с моноластой.

Таким образом, спортсменка побила предыдущий мировой рекорд — 123 метра, который держался почти три с половиной года.

Для Жарковой это первый рекорд в дисциплине с моноластой и девятое мировое достижение в карьере.

Источник: Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинская спортсменка Екатерина Жаркова завоевала золотую медаль чемпионата мира по фридайвингу. Благодаря выдающемуся результату на глубине она опередила главных соперниц и завоевала титул чемпионки.

Украинские фридайверши Наталья Жаркова и Екатерина Садурская завоевали две медали чемпионата мира в дисциплине «свободное погружение по тросу».

Украинка Наталья Жаркова выиграла чемпионат мира по фридайвингу в дисциплине CWT — погружении с постоянным весом с моноластой.

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