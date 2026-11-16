Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала бронзу на Кубке мира

Украинская шпажистка Анна Максименко в составе женской сборной завоевала бронзовую медаль в командном турнире Кубка мира по фехтованию. Соревнования проходили 13–15 ноября в китайском городе Уси.

На пути к медали украинки победили сборные Польши и Южной Кореи, возглавляющей мировой рейтинг.

В полуфинале наша команда уступила Венгрии, после чего в поединке за третье место одолела соперниц со счётом 39:32. Решающий бой провела именно Анна Максименко.

Эта награда стала первой командной бронзой женской сборной Украины по фехтованию на шпагах на Кубках мира за последние два года. В личном турнире спортсменка заняла пятое место.

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Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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