Женская сборная Украины по баскетболу потерпела самое крупное поражение в своей истории. В отборочном матче чемпионата Европы украинки уступили Франции со счётом 60:108, проиграв соперницам 48 очков. Самыми сложными для команды Инны Кочубей стали вторая половина встречи, когда француженки полностью перехватили инициативу.

В начале матча украинки ещё пытались играть на равных с соперницами. В первой половине встречи команда Инны Кочубей даже имела небольшое преимущество в счёте после одной из десятиминуток. Однако удержать этот темп до большого перерыва не удалось. На перерыв сборные ушли при счёте 41:43 в пользу Франции.

После перерыва игра украинской команды резко ухудшилась. В третьей четверти «сине-желтые» набрали лишь девять очков, тогда как француженки продолжали уверенно увеличивать отрыв. Последняя десятиминутка также осталась за соперницами. Украинки смогли набрать лишь десять очков, а сборная Франции — продолжила атаковать и набрала ещё больше.

В целом во второй половине матча украинская команда набрала всего 19 очков. Француженки за это же время записали в свой актив 65. В итоге встреча завершилась со счётом 108:60 в пользу Франции. Это поражение стало историческим для женской сборной Украины, но с негативной стороны. Ранее больше всего украинки проигрывали сборной Сербии — тогда разница составляла 42 очка. Теперь национальная команда превзошла этот антирекорд ещё на шесть очков.

Несмотря на разгром в матче с Францией, Украина пока остается на втором месте в своей отборочной группе. На счету команды Инны Кочубей — одна победа и два поражения. Следующий матч в отборе на Евробаскет украинские баскетболистки проведут 10 февраля. Их соперницей станет сборная Люксембурга. Для Украины это будет возможность прервать серию неудачных результатов и улучшить свое положение в группе.

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри досрочно покинул матч, в котором его команда уступила «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:115, из-за боли в правой части живота. Как сообщает Sky Sports, игрок почувствовал дискомфорт после точного трехочкового броска примерно за семь с половиной минут до окончания первой четверти.

В США «Сан-Антонио Спёрс» на выезде победили «Финикс Санз» со счётом 122:96, продлив победную серию до девяти матчей. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, сделал 11 подборов и девять блок-шотов за 25 минут на площадке.



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