Украинский гроссмейстер Василий Иванчук был включен в Зал мировой шахматной славы

Легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук вошел в Зал мировой шахматной славы (World Chess Hall of Fame). Торжественная церемония включения пяти новых лауреатов состоялась в американском городе Сент-Луис.

Василий Иванчук является одним из самых титулованных украинских шахматистов. Звание гроссмейстера он завоевал в 1988 году, является вице-чемпионом мира 2002 года, чемпионом мира по блицу (2007) и рапиду (2016), чемпионом Европы 2004 года. В 2002 году Иванчук уступил Руслану Пономареву в матче за звание чемпиона мира ФИДЕ.

Источник: Федерация шахмат Украины.

В этом году вместе с украинским гроссмейстером в Зал мировой шахматной славы также включили Бориса Гельфанда (Израиль), Ульфа Андерссона (Швеция), Нану Иоселиани (Грузия) и Александру Костенюк (Швейцария). Торжественная церемония включения состоялась в американском Сент-Луисе, где с 2011 года расположены музей и Всемирный зал славы шахмат.

Напомним, Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России из-за невыполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Также ФИДЕ отстранила американского шахматиста Кристофера Ю от соревнований на год из-за агрессивного поведения.

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