Клуб AFL «Порт-Аделаида» сообщил о внезапной смерти своего бывшего нападающего Дэниела Стюарта в возрасте 37 лет. Об этом сообщает ABC News. Стюарт выступал за «Порт-Аделаиду» на протяжении четырёх сезонов — с 2010 по 2013 год.

Карьера в AFL

Стюарт провёл за «Порт-Аделаиду» 36 матчей и забил 31 гол. Высокого нападающего выбрали на драфте новичков 2009 года, а в конце того же сезона включили в основной состав клуба.

Футболист был родом из штата Виктория. До перехода в «Порт-Аделаиду» он играл за North Adelaide в Южноавстралийской национальной футбольной лиге, а также за Eastern Ranges и Labrador в AFL Queensland.

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Самым успешным матчем Стюарта в AFL стала игра заключительного тура сезона 2010 года против «Ричмонда» на стадионе Доклендс. Тогда он забил четыре гола, а «Порт-Аделаида» победила с разницей в 10 очков.

Почтение памяти

Клуб назвал внезапную смерть Стюарта разрушительной и выразил соболезнования его семье, друзьям, бывшим партнёрам по команде, тренерам и сотрудникам клуба. Генеральный директор «Порт-Аделаиды» Мэттью Ричардсон заявил, что клуб окажет поддержку всем, кого затронула смерть бывшего футболиста.

«Порт-Аделаида» также сообщила, что почтит память Стюарта чёрными траурными повязками во время первого домашнего матча 2027 года на стадионе Adelaide Oval.

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