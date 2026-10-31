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В Австралии сняли с заездов двух лошадей тренера Ника Райана — ABC News Australia

Фёдор Крыштовский 31 Октября 2026 08:35
В Австралии сняли с заездов двух лошадей тренера Ника Райана — ABC News Australia

В Австралии с программы Derby Day на ипподроме Флемингтон сняли двух лошадей тренера Ника Райана. Это произошло после утренней проверки его конюшни, по итогам которой стюарды Racing Victoria предъявили ему обвинение в предполагаемом владении запрещенным веществом. Anglaise не стартовала в Wakeful Stakes, а Doubt Time не стартовал в Coolmore Stud Stakes.

Результаты проверки

Как сообщает ABC News, утром проверку конюшни Райана провела команда Racing Victoria по контролю за соблюдением правил. По данным стюардов, в бардачке автомобиля тренера обнаружили два шприца с Darbepoetin Alfa.

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В Racing Victoria заявили, что Darbepoetin Alfa внесен в список A запрещенных веществ в соответствии с Австралийскими правилами скачек. Предъявленное Райану обвинение касается предполагаемого владения этим веществом.

Слушание перенесли

Райан, ранее бывший чемпионом-жокеем, не заявил позицию по обвинению. Слушание по делу перенесли на понедельник.

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