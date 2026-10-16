Польский волейбольный клуб «Алурон CMC Варта Заверце», который тренирует Михал Винярский, пополнили Томаш Форналь, Якуб Кохановский и Камиль Рыхлицкий. Новички усилили конкуренцию за места в стартовой шестёрке действующих чемпионов Польши, сообщает Interia Sport.

Конкуренция за место в составе

Бартломей Болондзь, выступающий за «Варту», прокомментировал кадровое усиление в подкасте «W cieniu sportu» Лукаша Кадзевича. По его словам, клуб пригласил сильнейших игроков, а большое количество матчей в течение сезона позволит активно применять ротацию.

Болондзь отметил, что не беспокоится за место в составе. Он считает, что Винярский сможет распределить игровое время между волейболистами, а отдых в сложные отрезки сезона понадобится ему, Рыхлицкому, Бартошу Кволеку и Форналю. Также спортсмен сказал, что ранее первая шестёрка на тренировках иногда уступала второй, поэтому игроки постоянно ощущали конкуренцию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Состав чемпионов Польши

Помимо новичков, в «Алурон CMC Варте Заверце» остаются Бартош Кволек, Аарон Расселл, Матеуш Бенек, Мигел Тавареш и Якуб Попивчак. Болондзь назвал будущую команду сильнейшей клубной командой, в которой он играл, если оценивать состав на бумаге.

Первый матч нового сезона «Варта» проведёт против ГКС «Катовице» 16 октября в 17:30. Трансляцию игры будут вести спортивные каналы Polsat и сервис Polsat Box Go.

Читай нас в