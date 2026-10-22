В Заверце, Польша, действующий чемпион страны «Алурон CMC Варта Заверце» победил «ЗАКСА Кендзежин-Козьле» со счетом 3:1 в матче второго тура TAURON Liga. Команда Михала Винярского одержала первую победу в сезоне после поражения 0:3 от ГКС Катовице в стартовом туре.

Как сообщает Interia Sport, в стартовом составе хозяев произошла одна замена: Аарон Расселл сменил Бартоша Кволека. В первом сете «Варта» повела 9:5 после эйса Томаша Форналя и выиграла партию 25:17. Показатель позитивного приема хозяев в этом сете достиг 91%.

Преимущество хозяев в двух сетах

Во второй партии ЗАКСА отыгралась и после подач Рафала Шимуры вышла вперед — 13:12. Однако «Варта» вернула себе преимущество: Расселл реализовал контратаку, а Бартломей Болодзь отличился на подаче. Хозяева завершили сет победой 25:22.

Тренер ЗАКСА Андреа Джани выпустил на площадку Яна Циммерманна, который присоединился к команде после травмы Квинна Айзексона. Также в матче приняли участие Камиль Косиба и Марцин Каня.

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ЗАКСА выиграла третью партию

В третьем сете гости перехватили инициативу. После блока Шимона Якубишака они повели 6:5, а затем увеличили отрыв до 11:7. «Варта» сократила разницу до двух очков при счете 17:19 после атаки Форналя, однако не догнала соперника. ЗАКСА выиграла партию 25:22, а хозяева допустили девять ошибок.

В четвертом сете ЗАКСА имела преимущество 15:13, но после тайм-аута Винярского «Варта» сравняла счет благодаря эйсу Якуба Кохановского. Хозяева вырвали победу и завершили матч в четырех партиях. Болодзь набрал 22 очка, Форналь — 20 и был признан самым ценным игроком встречи.

Следующий матч «Варта Заверце» проведет в воскресенье против «Богданки ЛУК Люблин» за Суперкубок Польши AL-KO.

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