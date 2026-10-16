Видео: Супруга Роналду Джорджина Родригес появилась на прогулке с четырьмя детьми

Невеста Криштиану Роналду, 32-летняя модель Джорджина Родригес, поделилась видео с прогулки по Мадриду вместе с четырьмя детьми.

На прогулку она отправилась с 8-летними близнецами Матео и Евой, 8-летней Аланой и 4-летней Беллой. Младшая дочь ехала в коляске, а старшие дети гуляли с домашними питомцами.

Для прогулки Родригес выбрала серый облегающий комплект от собственного бренда Mimoa — футболку и короткие шорты.

Ранее известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о ракетном ударе недалеко от её дома. По её словам, вражеская ракета прилетела совсем рядом, однако, к счастью, сама актриса и её родные не пострадали.

Украинская актриса Наталька Денисенко, которая после замужества носит фамилию Ярошенко, рассказала, почему решила остаться в Украине во время полномасштабной войны.

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