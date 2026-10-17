Видео: Егор Ярмолюк получил красную карточку в матче «Брентфорда» против «Ливерпуля»

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк, выступающий за английский «Брентфорд», был удален в матче седьмого тура Премьер-лиги против «Ливерпуля». Причиной красной карточки стал удар соперника.

Хавбек вышел в стартовом составе «пчел». Впрочем, на поле он пробыл лишь первый тайм. В добавленное арбитром время Ярмолюк во время подготовки к исполнению стандарта ударил головой защитника «красных» Жереми Жаке.

Арбитр показал украинцу прямую красную карточку после вмешательства VAR. Для Ярмолюка это удаление — первое в взрослой карьере. За время выступлений в «Брентфорде» он получил 17 жёлтых карточек (117 матчей во всех турнирах).

Если это красная карточка для Ярмолюка, то почему «Ливерпулю» не назначили пенальти? https://t.co/BmirbY4ioo — Nana (@NanaRMCF) 17 октября 2026

На момент удаления «пчелы» лидировали в счёте (1:0). Гол забил защитник Льюис-Поттер. В середине второго тайма «Ливерпуль» сравнял счёт благодаря усилиям вингера Муньоса.

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