Видео: Хоккеист киевского «Сокола» Илья Собченко показал в соцсетях поездку в страну-агрессора
Игрок киевского хоккейного клуба «Сокол» Илья Собченко опубликовал в соцсетях материалы о своей поездке в Беларусь. Эта страна поддерживает Россию в войне против Украины.
Перед стартом чемпионата Украины по хоккею «Сокол» подписал контракт с Ильей Собченко, который уже выступал в клубе, а прошлый сезон провел в составе «Крижинки-Кэпиталс».
Летом 2026 года Собченко ездил в Беларусь. Подробностями своей поездки Илья делился в своём аккаунте в TikTok и опубликовал одно фото в Instagram.
По возвращении в Киев Собченко опубликовал видео «Киев – Минск – Киев 2 600 км».
Источник: TikTok
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