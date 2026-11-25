Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили и грузинский борец Саба Лазишвили записали видеообращение в поддержку Украины. Спортсмены выразили украинцам слова солидарности и завершили обращение криками «Слава Украине!».

Видео показали 22 ноября во время вечера единоборств ARENA 2 «Битва стилей», который состоялся в киевском Дворце спорта. Об этом сообщает 24 Канал.

Двалишвили поздравил Украину и Киев и передал любовь украинскому народу, а также всем участникам спортивного мероприятия.

В свою очередь Лазишвили призвал украинцев оставаться сильными, едиными и не отказываться от борьбы за свои мечты.

В конце обращения оба спортсмена воскликнули: «Слава Украине!». Лазишвили также выразил поддержку своей родине словами «Слава Грузии!». Грузинские спортсмены пожелали украинцам Божьего благословения.

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