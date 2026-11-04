Видео: В Бразилии арбитр показал 51 красную карточку после массовой драки футболистов

Матч между бразильскими командами «Уберландия» и «Маморе» завершился массовой потасовкой с участием представителей обоих клубов. Драка длилась около 40 минут, а по её окончании арбитр показал участникам матча 51 красную карточку.

Это стало антирекордом по количеству удалений в истории мирового футбола.

Инцидент произошел во время матча юношеского чемпионата штата Минас-Жерайс U-20 между командами «Уберландия» и «Маморе». На 54-й минуте главный арбитр Фернанду Патрик удалил футболиста «Уберландии», который ударил соперника в живот.

После этого на судью начали давить представители руководства и тренер «Уберландии». Они угрожали арбитру физической расправой, из-за чего матч пришлось остановить.

Впоследствии встречу возобновили, однако уже через две минуты «Маморе» забила третий гол — счёт стал 3:1. Автор гола Дави Фернандеш Биттенкурт отправился праздновать гол у скамейки запасных соперников, сопровождая это провокационными выкриками в адрес представителей «Уберландии».

Это спровоцировало массовую потасовку, в которую вступили практически все игроки обоих клубов, а также представители тренерских штабов. Матч досрочно прервали, а для пресечения беспорядков на стадион вызвали военную полицию.

Драка длилась около 40 минут. В результате столкновений значительные повреждения получили стадион и помещения под трибунами.

Об этом сообщает Mineiro Módulo 2 на странице Х.

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