Нападающий национальной сборной Украины по футболу Даниил Сикан открыл счёт уже на 1-й минуте заключительного матча группового этапа Лиги наций УЕФА против сборной Грузии. Матч проходит во вторник, 17 ноября 2026 года, на стадионе в словацком городе Кошице.

25-летний нападающий бельгийского «Андерлехта» поразил ворота голкипера грузинской сборной Гиорги Мамардашвили на 54-й секунде игры, обеспечив украинской команде быстрое преимущество в начале решающего матча группового раунда.

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За пять сыгранных туров сине-желтые набрали четыре очка и занимают третье место в таблице группы. У Грузии в активе два очка и последняя, четвертая позиция. Сборной Украины необходимо не проиграть Грузии, чтобы избежать последнего места в группе и стыковых матчей за сохранение места в дивизионе B Лиги наций.

Ранее Венгрия победила Грузию и возглавила группу сборной Украины в Лиге наций.

До этого сборная Украины U-19 сенсационно победила Италию в отборе на Евро-2027.

Напомним, «Буковина» уверенно победила «Левый берег» в перенесённом матче УПЛ.

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