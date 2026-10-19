В Польше «Висла Плоцк» победила «Радомяк» из Радома со счетом 1:0 в матче 11-го тура Экстракласы. Единственный мяч на 15-й минуте забил хорватский полузащитник Юрица Пршир. Для 26-летнего футболиста это был первый гол в польском чемпионате.

Гол Пршира решил исход матча

Как сообщает Interia Sport, в начале встречи активнее действовали гости, однако «Висла» воспользовалась первой опасной атакой хозяев. После нескольких неудачных действий защитников «Радомяка» мяч оказался у Пршира, который пробил с близкого расстояния.

Это был единственный удар в створ ворот в первом тайме. Позднее Патрик Кун также головой отправил мяч в ворота гостей, но арбитр отменил гол из-за фола Лукаша Секульского в атаке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пятый матч без победы

Во втором тайме «Радомяк» владел мячом 54% игрового времени и нанес 17 ударов против пяти у соперника. При этом радомская команда дважды пробила в створ ворот, тогда как «Висла» — один раз. Самый опасный момент гостей возник на 78-й минуте, когда Рафал Вольский пробил в створ, но голкипер Рафал Лещинский справился с ударом.

«Радомяк» не смог покинуть зону вылета и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Четыре последних встречи команда проиграла с общим счетом 3:11. Для Джона Карвера это был второй матч в должности тренера радомского клуба — в обоих команда не набрала очков.

Читай нас в