В США Главная лига бейсбола (MLB) вступила в межсезонье с риском локаута игроков: владельцы клубов, как ожидается, могут прибегнуть к нему, если до 1 декабря не заключат новое коллективное соглашение с профсоюзом. Действующее соглашение истекает в этот день, сообщает The Japan Times.

Спор о лимите зарплат

Ключевым вопросом переговоров является предложение ввести лимит расходов клубов на зарплаты игроков. В MLB считают, что такой механизм поможет сократить разрыв в платежных ведомостях между командами с крупных и малых рынков. Ассоциация игроков MLB, напротив, не соглашается на введение лимита зарплат.

Согласно первоначальному предложению MLB, лимит на 2027 год должен составить 245,3 млн долларов. Это потребовало бы от «Лос-Анджелес Доджерс», «Нью-Йорк Метс», «Нью-Йорк Янкиз», «Торонто Блу Джейс», «Филадельфия Филлис», «Бостон Ред Сокс», «Сан-Диего Падрес» и «Атланта Брэйвз» в совокупности сократить расходы на зарплаты на 578 млн долларов.

Последствия возможного локаута

Локаут прекращает любую деятельность игроков, связанную с клубами, включая подписание контрактов со свободными агентами, обмены и доступ к клубным объектам. Признаков того, что стороны успеют договориться до окончания действия текущего соглашения, сейчас нет.

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Предыдущий локаут в MLB произошел после сезона 2021 года. Он длился 99 дней и отложил начало сезона 2022 года на неделю. Последний раз лига пропускала матчи из-за трудового конфликта во время забастовки игроков в 1994–1995 годах, когда сезон завершили досрочно, а старт следующего отложили.

Предложения лиги

MLB также предлагает сократить регулярный сезон, ввести еженедельный выходной день и добавить матчи плей-офф. Эти инициативы связаны с согласием игроков на лимит зарплат, который профсоюз считает угрозой для прав и вознаграждения спортсменов.

Неопределенность началась после победы «Милуоки Брюэрс» над «Тампа-Бэй Рэйс» в Мировой серии. Это было первое за 35 лет противостояние в Мировой серии между двумя командами, которые тратят меньше всего на зарплаты игроков.

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