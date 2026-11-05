В США нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовский должен прибыть на ноябрьский сбор национальной команды Польши, даже если календарь матчей пересечется с плей-офф MLS. Об этом со ссылкой на журналиста Томаша Влодарчика сообщает Interia Sport.

Матчи сборной и плей-офф MLS

В ноябре сборная Польши должна сыграть в Лиге наций против Румынии и Швеции. Матч со шведами запланирован во Вроцлаве на 17 ноября, начало — в 20:45.

«Чикаго Файр» уже вышел в плей-офф MLS, где встретится с «Шарлотт». По данным издания, стартовые матчи плей-офф должны состояться во второй половине ноября. Влодарчик отметил, что в случае неудачного совпадения календарей приоритетом для Левандовского будет национальная команда.

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Реакция болельщиков

Возможный отъезд футболиста в Польшу обсуждали болельщики «Чикаго Файр» на Reddit. Как пишет Interia Sport, большинство участников дискуссии поддержали вероятное решение игрока поставить выступление за сборную выше клубного матча.

Издание также отмечает, что участие Левандовского в сборе не обязательно будет означать пропуск матчей плей-офф MLS. Тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер регулярно включал поляка в стартовый состав команды.

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