Польский волейболист Камиль Семенюк набрал 13 очков в матче итальянской Суперлиги, в котором «Сир Суса Скаи» из Перуджи победила «Монцу» со счётом 3:0. В трёх сетах он стал вторым по результативности игроком своей команды, сообщает Interia Sport.

13 очков за три сета

Семенюк сделал два эйса и поставил два блока. Больше всего очков в составе «Перуджи» набрал бельгийский диагональный Ферре Реггерс — 14. Он также был признан самым ценным игроком матча.

На официальном сайте «Перуджи» отметили, что польский доигровщик завершил встречу с двузначным количеством очков. Портал sport.quotidiano.net написал, что во втором сете «Монца» пыталась ответить сопернику, однако не смогла этого сделать, когда Семенюк также начал результативно действовать в атаке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка итальянских СМИ

Издание umbria24.it назвало игру Семенюка блестящей, отметив, что он уступил Реггерсу лишь одно очко. После матча с «Монцой» чемпионы Италии имели полный комплект побед, 11 очков и возглавляли таблицу Суперлиги.

В то же время в польских СМИ обсуждают возможный переход 30-летнего Семенюка в «Ассеко Ресовию» из Жешува. По информации журналиста Якуба Бальцержака, после пяти лет в Перудже он может вернуться в Польшу. Следующий матч команда Семенюка должна была провести 4 ноября против «Чистерны».

Читай нас в