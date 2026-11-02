В Турции «Ильбанк Анкара», за который выступает польская волейболистка Мальвина Смаржек, проиграл «Тюрк Хава Йоллары» со счетом 0:3 в матче национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом по сетам 25:20, 25:22 и 25:20. Смаржек набрала 11 очков.

Как сообщает Interia Sport, для польской диагональной это был наименее результативный матч сезона среди игр, в которых она выходила в стартовом составе. Исключением была встреча с «Эджзаджибаши», когда тренер выпустил ее лишь на короткий отрезок одного сета.

Лазарева стала самой результативной

Больше всего очков в составе «Тюрк Хава Йоллары» набрала Анна Лазарева — 24. В «Ильбанке» самой результативной стала Эма Струняк, записавшая в актив 12 очков. Смаржек и Идил Наз Канбур набрали по 11 очков.

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До этого матча команда из Анкары проиграла три из пяти стартовых матчей лиги. После шести матчей «Ильбанк» занимает 10-е место среди 14 команд и имеет преимущество в два очка над зоной вылета.

Предыдущие результаты Смаржек

В начале сезона Смаржек демонстрировала высокую результативность: в матче против «Гезтепе Юппо» она набрала 26 очков, против «Зерен Спорт» — 27, в игре с «Галатасараем Дайкин» — 28, а во встрече с «Афьон Беледие Юнташ» — 25. Следующий матч «Ильбанк Анкара» проведет 5 ноября дома против «Нилюфер Беледиеспор».

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