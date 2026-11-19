Защитник «Милана» и сборной Сербии Страхиня Павлович рассказал о необычных правилах, введённых бывшим тренером итальянского клуба Сержиу Консейсау. По его словам, специалист запретил футболистам есть Nutella, следил за их досугом и мог оставить игроков вне заявки за посещение концерта перед матчем. Свои методы работы Павлович даже сравнил с гитлеровскими, хотя в то же время отметил, что лично ему Консейсау нравился.

Павлович вспомнил период работы с португальским тренером в «Милане» и рассказал, насколько строгие правила тот устанавливал для команды. Одним из самых необычных ограничений стал запрет на Nutella. По словам защитника, после решения Консейсау футболистам больше не разрешали есть этот продукт. При этом тренер контролировал не только питание, но и то, как игроки проводят время вне тренировок и матчей. «Консейсау запретил Nutella, и с тех пор нам не разрешали её есть. Он хороший человек, он мне нравится, но методы у него были как у Гитлера», — рассказал Павлович.

Футболист также вспомнил, что во время выездных матчей команда жила в отеле по особым правилам. Игроков отделяли от остального персонала: футболисты проживали в одной части отеля, а остальные сотрудники клуба — за его пределами. Такой порядок, по словам Павловича, был частью строгой дисциплины, которую тренер требовал от команды. Не менее необычными были правила на тренировках. Консейсау требовал, чтобы футболисты обязательно надевали наколенники и налокотники. И это независимо от погоды или температуры на улице. Павлович отметил, что это требование нужно было выполнять даже в сильный мороз или при жаре до 35 градусов.

Футболистов наказывали за посещение концертов

Отдельно Павлович рассказал о случае, когда несколько игроков решили пойти на концерт за три дня до матча. Они вернулись в отель около 23:00, но их выход заметили люди, следившие за поведением команды.

По словам защитника, у тренера были помощники, которые сообщали ему о таких ситуациях. Павлович даже назвал их «шпионами». Когда Консейсау узнал о концерте, он очень разозлился. В итоге пять или шесть футболистов не попали в заявку на следующую игру. «За три дня до матча несколько футболистов пошли на концерт и вернулись в 11 вечера. У него были помощники, или, если хотите, шпионы, которые докладывали ему. Он устроил такой скандал, что пятеро или шестеро игроков не попали в состав на следующую игру», — вспомнил Павлович.

Защитник вспомнил и первую встречу команды с португальским специалистом после его назначения. Тогда футболисты и представители руководства клуба ждали тренера около 40 минут. При этом Консейсау находился в своём кабинете и не спешил выходить к собравшимся. Павлович считает, что тренер сделал это намеренно, чтобы сразу показать команде, кто будет руководить процессом. «Он просто хотел дать всем понять, кто здесь главный. Сделал это намеренно», — пояснил футболист.

Павлович отметил работу нынешнего тренера «Милана»

Несмотря на строгие правила бывшего наставника, серб положительно отозвался о нынешнем тренере команды Массимилиано Аллегри. Павлович назвал его специалистом, под руководством которого он больше всего прогрессировал после переезда в Италию.

Защитник признал, что раньше у него были проблемы с тактической подготовкой. Ему было сложно с отдельными аспектами игры, которые требовали лучшего понимания командных действий и правильного выбора позиции на поле. Однако работа с Аллегри помогла футболисту заметно улучшить этот компонент. Таким образом, Павлович особо отметил не строгие ограничения, а именно тренерскую работу итальянского специалиста, которая помогла ему стать более сильным игроком.

Сержиу Консейсау возглавлял «Милан» с 30 декабря 2024 года до конца мая 2025-го. За это время команда выиграла Суперкубок Италии, но завершила сезон без путёвки в Лигу чемпионов. 30 мая 2025 года клуб объявил о назначении Массимилиано Аллегри, сменившего португальца на посту главного тренера. Об этом сербский футболист рассказал в интервью подкасту SS Calcio.

В Милане, Италия, «Милан» победил «Интер» со счётом 3:1 в матче Серии А. Диего Морейра забил один гол и отдал две голевые передачи, сообщает Dawn.

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