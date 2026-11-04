Польский защитник Ян Беднарек забил свой первый гол в Лиге чемпионов в домашнем матче «Порту» против «Наполи» на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Португалии. На 11-й минуте он головой поразил ворота Алекса Мерета после подачи с углового, которую выполнил Габри Вейга, и вывел хозяев вперед.

Гол после углового

Как сообщает Interia Sport, Беднарек и его соотечественник Якуб Кивёр вышли на поле с первых минут матча. Гол в ворота «Наполи» стал для Беднарека дебютным в главном клубном турнире Европы.

Преимущество «Порту» сохранялось до 43-й минуты. Еще до перерыва Скотт Мактоминей сравнял счет, поэтому первый тайм завершился со счетом 1:1.

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Шестой мяч за «Порту»

По данным издания, этот гол стал шестым для Беднарека в составе португальского клуба. Защитник присоединился к «Порту» летом 2025 года. До этого он играл за познанский «Лех», «Гурник» из Ленчны, «Саутгемптон» и «Астон Виллу».

Вместе с «Лехом» футболист выигрывал чемпионат Польши, а с «Порту» — чемпионат Португалии и Суперкубок Португалии.

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