В «Ливерпуле» 21-летний французский центральный защитник Жереми Жаке закрепился в основном составе после летнего перехода из «Ренна» за 60 млн фунтов. По данным BBC Sport, в этом сезоне он выходил в стартовом составе во всех матчах клуба в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Жаке провёл 956 минут — больше него среди игроков «Ливерпуля» в этом сезоне сыграл только вратарь Алиссон, у которого 990 минут. Француз стал основным партнёром Вирджила ван Дейка в центре обороны после ухода Ибраимы Конате в мадридский «Реал» и на фоне проблем со здоровьем у Джо Гомеса и Джованни Леони.

Четыре сухих матча в чемпионате

В Премьер-лиге у Жаке четыре матча без пропущенных мячей. Он занимает четвёртое место в чемпионате по количеству перехватов — 15 — и блокировок — 10. Также защитник совершил 19 отборов, больше всех среди игроков «Ливерпуля».

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Дебют Жаке в Премьер-лиге состоялся в выездном матче против «Ньюкасла». В первом тайме этой игры он выполнил больше всех точных передач и больше всех успешных передач в финальную треть поля среди всех участников матча. До начала сезона футболист не сыграл ни минуты в летнем туре клуба по США, а позже дебютировал в товарищеской игре с «Комо», в которой забил на «Энфилде».

Вызов в сборную Франции

Удачный старт в клубе принёс Жаке вызов в сборную Франции, где он дебютировал в матче против Италии. Главный тренер французов Зинедин Зидан высоко оценил игру защитника, отметив его смелость, действия в единоборствах и готовность далеко выходить из обороны.

По информации BBC Sport, «Челси» также интересовался Жаке, однако футболист выбрал «Ливерпуль». На момент перехода он провёл лишь 36 матчей во французской Лиге 1. Ван Дейк заявил, что их взаимодействие в центре обороны улучшается с каждым днём, а сам Жаке, по его мнению, ещё не достиг своего предела.

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