Залужного избрали почетным президентом Национальной федерации самбо Украины
На внеочередной конференции Национальной федерации самбо Украины в понедельник, 23 ноября, генерала Вооружённых Сил Украины и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного единогласно избрали почётным президентом федерации.
Залужный также возглавил обновленный состав Наблюдательного совета НФСУ.
Конференция рассмотрела два основных вопроса — избрание почетного президента и утверждение состава Наблюдательного совета федерации. В него вошли:
- Сергей Шаптала — Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ;
- Владимир Коваль — директор БФ «Варта Краины», генерал-майор ВСУ;
- Александр Саенко — вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины
- Тарас Рокошевский — украинский предприниматель и общественный деятель
- Василий Фелик – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, заслуженный юрист Украины.
Источник: Facebook Национальной федерации самбо Украины.
Залужный объяснил, почему ВСУ не пошли на Крым после освобождения Херсона.
Залужный предупредил о росте угроз для морской безопасности и призвал защищать моряков.
По оценке посла Украины в Соединённом Королевстве Валерия Залужного, в настоящее время в Великобритании находятся от 300 до 350 тысяч граждан Украины.