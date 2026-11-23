На внеочередной конференции Национальной федерации самбо Украины в понедельник, 23 ноября, генерала Вооружённых Сил Украины и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного единогласно избрали почётным президентом федерации.

Залужный также возглавил обновленный состав Наблюдательного совета НФСУ.

Конференция рассмотрела два основных вопроса — избрание почетного президента и утверждение состава Наблюдательного совета федерации. В него вошли:

Сергей Шаптала — Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ;

Владимир Коваль — директор БФ «Варта Краины», генерал-майор ВСУ;

Александр Саенко — вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины

Тарас Рокошевский — украинский предприниматель и общественный деятель

Василий Фелик – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, заслуженный юрист Украины.

Источник: Facebook Национальной федерации самбо Украины.

Залужный объяснил, почему ВСУ не пошли на Крым после освобождения Херсона.

Залужный предупредил о росте угроз для морской безопасности и призвал защищать моряков.

По оценке посла Украины в Соединённом Королевстве Валерия Залужного, в настоящее время в Великобритании находятся от 300 до 350 тысяч граждан Украины.

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