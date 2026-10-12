Сборная Англии по крикету продлила центральные контракты бэттера Олли Поупа и офф-спиннера Шоиба Башира ещё на один год, несмотря на то, что оба игрока потеряли места в тестовом составе. В то же время соглашение с открывающим Заком Кроули, срок действия которого истекал, не продлили, сообщает Sky Sports.

Новые полноценные центральные контракты получили восемь крикетистов: Олли Робинсон, Эмилио Гей, Джордан Кокс, Дэн Лоуренс, Том Бантон, Генри Крокомб, Сэм Кук и Мэттью Фишер. Для всех, кроме Робинсона, это первые такие соглашения. Робинсон уже имел контракт в 2022 и 2023 годах.

Двухлетние соглашения для Кокса и Крокомба

Кокс и Крокомб подписали двухлетние контракты до 30 сентября 2028 года. Крокомб привлёк внимание в сезоне Каунти Чемпионшипа, оформив два хет-трика подряд в матчах за «Сассекс» против «Сомерсета» и «Эссекса». За сезон он взял 40 викетов при среднем показателе 23,52.

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До осени 2028 года также будут действовать соглашения капитана тестовой команды Джо Рута, капитана сборной в ограниченных форматах Гарри Брука, а также Джофры Арчера, Гаса Аткинсона, Джоша Тонга, Джейкоба Бетелла, Сэма Каррана, Уилла Джекса и Сонни Бейкера.

Кроули и Вуд остались без продления

Кроули потерял место в тестовой команде после серии Ashes, в которой его средний показатель составил 27,30. Его заменил Эмилио Гей, который с тех пор оформил три полувека в шести тестовых матчах. Новый контракт также не получил специалист по матчам в ограниченных форматах Люк Вуд.

Поуп не играл за Англию с тех пор, как уступил место Бетеллу после третьего теста Ashes, однако входил в состав команды на домашнюю серию против Пакистана. Башир за последний год сыграл лишь два теста — оба против Новой Зеландии в июне. Девять крикетистов, включая Мейсона Крейна и 18-летнего Томаса Рю, получили контракты на развитие.

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