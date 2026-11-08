Сборная Португалии осталась без Рафаэля Леана перед матчами Лиги наций
Нападающий «Галатасарая» Рафаэль Леан не сможет помочь сборной Португалии в ноябрьских матчах Лиги наций против Дании и Уэльса.
Футболист получил травму в чемпионате Турции. Медицинское обследование выявило серьезное растяжение мышц и гематому задней поверхности бедра. Ориентировочный срок восстановления — около месяца.
Из-за травмы Леан пропустит матчи 14 и 17 ноября. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в октябре после ухода Криштиану Роналду из сборной именно Леан получил легендарный седьмой номер.
Источник: A Bola
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