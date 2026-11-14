Сборная Украины уступила Северной Ирландии в пятом туре Лиги наций

Украинская команда уступила соперникам со счётом 0:1 в матче пятого тура футбольной Лиги наций 14 ноября.

После равного начала встречи хозяева поля в Белфасте открыли счёт в середине первого тайма, но судья отменил гол из-за офсайда.

Вскоре после отмены гола Северная Ирландия могла выйти вперед, но голкипер Анатолий Трубин совершил два суперсейва в одном эпизоде. Украина ответила моментом дебютанта Алексея Кащука, который не реализовал выход один на один с вратарем.

В итоге на 68-й минуте североирландцы открыли счёт. После розыгрыша углового Терри Девлин мощно пробил в угол ворот с расстояния около двадцати метров. Этот гол стал решающим.

После этого поражения сборная Украины лишилась шансов побороться за выход в дивизион А Лиги наций. Наша команда занимает третье место в группе, набрав четыре очка в пяти матчах.

В заключительном туре основного этапа Лиги наций Украина 17 ноября сыграет против Грузии. Победа или ничья гарантируют «сине-желтым» место в Лиге В на следующий сезон турнира, а поражение отправит подопечных Андреа Мальдеры в плей-офф за сохранение места в дивизионе. Венгрия и Северная Ирландия определят победителя группы в очном матче.

Алексей Кащук дебютировал в национальной сборной Украины.

Ранее Венгрия победила Грузию и возглавила группу сборной Украины в Лиге наций.

До этого сборная Украины U-19 сенсационно победила Италию в отборе на Евро-2027.

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