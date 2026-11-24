Украинский полузащитник Иван Желизко, получивший польское гражданство и отказавшийся от возможности выступать за Украину, в настоящее время не входит в планы сборной Польши.

Польский тренерский штаб считает, что у него достаточно сильных игроков в центре поля, поэтому не планирует приглашать Желизко. Ранее футболист был кандидатом на дебют во взрослой сборной Украины.

Желизко провел 43 матча за украинские сборные разных возрастных категорий, в том числе за олимпийскую команду U-23. В ноябре стало известно, что он получил гражданство Польши.

С 2023 по 2026 год футболист выступал за польскую «Лехию», после чего болгарский «Лудогорец» выкупил его контракт за 3 млн евро.

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