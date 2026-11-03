Женская сборная Уэльса в 2027 году сыграет против Дании, Италии и Исландии после возвращения в дивизион A Лиги наций. О составе группы сообщает BBC Sport.

Возвращение в элитный дивизион

Команда Риан Уилкинсон добилась повышения, заняв первое место в группе B1 квалификации к женскому чемпионату мира 2027 года. Сборная Уэльса не проиграла ни одного матча в кампании против Чехии, Албании и Черногории.

В предыдущий раз Уэльс выступал в дивизионе A в 2025 году. Тогда команда дважды проиграла Дании и Италии, а также дважды сыграла вничью со Швецией, которая выиграла группу. Сборная Уэльса финишировала последней и вылетела в дивизион B.

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Календарь и отбор на чемпионат мира

УЕФА еще не утвердил расписание матчей Лиги наций 2027 года. Турнир пройдет в международные окна в феврале-марте, апреле и июне.

Эти игры могут стать подготовкой Уэльса к первому в истории выступлению в финальной части чемпионата мира. В полуфинале плей-офф валлийки победили Албанию с общим счетом 4:0, а в финале сыграют с Норвегией. Домашняя встреча состоится 1 декабря на стадионе «Кардифф Сити», ответный матч — через четыре дня. Даже победа над Норвегией не гарантирует Уэльсу путевку в Бразилию: команде может потребоваться участие в межконтинентальном плей-офф в феврале.

Победители групп дивизиона A выйдут в финальную часть Лиги наций в октябре и получат путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Команды, финиширующие последними, вылетят в дивизион B, а третьи сборные сыграют стыковые матчи против вторых команд дивизиона B.

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