Женский «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с «Бирмингем Сити» в матче Женской суперлиги на стадионе «Эмирейтс». После финального свистка команду освистали болельщики. Ничья усилила давление на Рене Слегерс, сообщает Sky Sports.

Голы после перерыва

В первом тайме «Арсенал» имел несколько возможностей открыть счет. Алессия Руссо попала в штангу после навеса Лии Уильямсон, а вратарь «Бирмингема» Софи Бэггалли парировала удар Киры Куни-Кросс.

На 53-й минуте гости вышли вперед: Осеан Юртре завершила контратаку «Бирмингема». Юртре, которую в сентябре признали игроком месяца, открыла счет в матче. Хозяйки отыгрались на 66-й минуте благодаря точному удару Оливии Смит.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нереализованные моменты «Арсенала»

После сравнения счета «Арсенал» продолжил атаковать, но Бэггалли несколько раз спасла гостей. В частности, она остановила удар Лотте Вуббен-Мой на линии ворот. Смит также имела возможность принести лондонской команде победу на 76-й минуте, но пробила выше ворот.

«Арсенал» впервые не смог победить в пяти матчах Женской суперлиги подряд. Перед международной паузой лондонский клуб набрал пять очков в первых пяти матчах лиги и одержал лишь одну победу в шести играх во всех турнирах. «Бирмингем», который в этом сезоне вышел в элитный дивизион, до встречи с «Арсеналом» имел лишь две ничьи в чемпионате.

Читай нас в