Женская сборная Украины по волейболу сменит главного тренера. Польский специалист Якуб Глушак, возглавлявший команду в течение последних двух лет, больше не будет работать со сборной. Скорее всего, его преемником станет тренер из Италии.

Причиной прекращения сотрудничества с Глушаком стало невыполнение главной задачи на Евро-2026. Украинская команда вылетела из турнира на групповом этапе, одержав лишь одну победу в четырёх матчах. Это худший результат сборной за последние семь лет.

В то же время Мельник подчеркнул, что не поддерживает волну критики в адрес бывшего наставника.

«Для меня даже удивительно, почему он получил столько хейта в средствах массовой информации. Иногда заслуженно, но в основном, на мой взгляд, незаслуженно — очень много, просто постоянно. Тренер он неплохой, но, я думаю, не в полной мере мог руководить командой. Конечно, его тренерские подходы и методика — у нас нет таких тренеров. Не хочу никого обижать, но действительно нет. Однако задача на Европе не выполнена, и он сам это понимает».

Новым главным тренером женской сборной Украины, скорее всего, станет итальянский специалист. По словам Михаила Мельника, Федерация волейбола уже ведет переговоры с одним из кандидатов. Его имя президент организации пока не раскрывает.

«У нас будет новый тренер в женской сборной. Мы ещё нигде об этом не говорили, но могу сказать, что это будет итальянец — если всё сложится так, как мы запланировали. Сейчас ведём переговоры с одним из итальянцев».

По словам Мельника, в тренерском штабе произойдут масштабные изменения. К работе будут привлекаться молодые украинские специалисты, которые смогут приобрести опыт под руководством нового наставника.

«В тренерском штабе грядут большие перемены: наши молодые специалисты будут там проходить обкатку, как он нам и посоветовал. Он мог бы взять, как и его предшественник, полностью свой штаб, но это, во-первых, деньги, а во-вторых — где тогда наши будут набираться опыта?»

На следующий год перед женской сборной Украины поставлены две основные задачи: привлечение молодых волейболисток и сохранение места в Лиге наций.

«Я думаю, что здесь предстоит работа на перспективу. Нам нужно привлекать молодежь. Наша основная задача — остаться в Лиге наций, что будет непросто, ведь вылетят две команды. Главное — удержаться».

Мельник также отметил, что большие надежды Федерация возлагает на мужскую сборную, однако и в женской команде есть перспективные молодые спортсменки и игроки, которые ранее не получали достаточно возможностей проявить себя.

«Конечно, больше надежд у нас на мужскую сборную — честно говоря, там потенциал гораздо сильнее. Но и в женской сборной много молодежи и игроков, которые, в принципе, уже не так молоды, но не были задействованы в полной мере. Поэтому мы планируем очень широкую подготовительную работу».

Михаил Мельник уже обсудил с будущим главным тренером условия подготовки команды к новому сезону. Не исключено, что все учебно-тренировочные сборы будут проходить в Украине, ведь подготовка за рубежом обходится значительно дороже.

«Мы об этом говорили с тренером и сейчас ищем базу, ведь сборы за границей — это огромные расходы для государства, как минимум в три раза дороже, чем в Украине. Где именно пройдут первые сборы, мы ещё ищем — возможно, в Черновцах или в Ужгороде».

По словам президента Федерации, будущий тренер согласился проводить подготовку в Украине при условии, что место будет безопасным. На первый ознакомительный сбор планируют пригласить перспективных волейболисток, выступающих в украинских чемпионатах, в частности тех, кто ранее не привлекался в национальную команду.

«Будущий тренер дал добро: сказал, что ему все равно, где, лишь бы место было безопасным. На первый, ознакомительный сбор мы пригласим всех перспективных девушек, которые играют в украинских чемпионатах, — много молодежи и тех, кто ранее не привлекался в сборную. Об этом я им сказал после финала Суперкубка: в национальной сборной грядут большие изменения и в тренерском штабе, и среди игроков. Так что двери открыты — старайтесь, за вами будут следить, и самых успешных пригласят на сборы».

В 2027 году украинскую команду ждут соревнования в Лиге наций и чемпионат мира.

2–6 июня — Лига наций, первая игровая неделя.

16–20 июня — Лига наций, вторая игровая неделя.

7–11 июля — Лига наций, третья игровая неделя.

21–25 июля — плей-офф Лиги наций.

10–26 сентября — чемпионат мира. Об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник. Напомним, по данным Interia Sport, Международная федерация волейбола включила женскую сборную России в список 32 участниц чемпионата мира 2027 года, который пройдет в США и Канаде. Турнир запланирован на 31 августа — 12 сентября.

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