Жорже Жезуш планирует вызвать Роналду в сборную Португалии — Interia Sport
В Португалии главный тренер национальной сборной Жорже Жезуш планирует вызвать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на ближайшие матчи Лиги наций против Дании и Уэльса. По данным португальского издания O Jogo, футболист был включен в предварительный список игроков на сбор, сообщает Interia Sport.
События сентябрьского сбора
В конце сентября Роналду остался на скамейке запасных в матче Лиги наций против Норвегии в Осло и не вышел на поле. Как пишет Interia Sport, футболист расценил решение тренера как проявление неуважения.
По информации издания, после этого Роналду пропустил следующую тренировку и самовольно покинул расположение сборной перед следующим матчем. Португальская футбольная федерация, по данным Interia Sport, наложила на него 30-дневное отстранение и штраф в размере 255 евро за нарушение дисциплинарного регламента.
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Предварительный состав команды
O Jogo также сообщает, что в предварительный список на ближайший сбор попали партнеры Роналду по «Аль-Насру» Жуан Феликс и Саму Кошта.
После четырех матчей Португалия имеет 12 очков и лидирует в четвертой группе Лиги наций. Команда победила Уэльс со счетом 1:0, дважды обыграла Норвегию — по 2:1, а также одолела Данию — 4:2. Роналду является рекордсменом сборной Португалии по числу матчей и голов: 234 игры и 146 забитых мячей.