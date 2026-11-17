16 ноября 2026 года Министерство обороны Украины сообщило о развитии совместного с НАТО проекта по использованию 3D-печати для производства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов. Инициативу реализует Совместный центр Украина — НАТО по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Ее цель — ускорить изготовление необходимых компонентов, а также сделать ремонт военной техники менее зависимым от традиционных производственных предприятий и поставщиков.

3D-печать уже используется для создания корпусов, креплений, защитных элементов и других деталей беспилотников. Технология позволяет изготавливать небольшие партии компонентов без дорогостоящих производственных форм, быстро изменять конструкцию и заменять поврежденные элементы. Однако напечатанные изделия не всегда могут заменить металлические или композитные детали, особенно если речь идет о высоких нагрузках, температуре и длительной эксплуатации.

UA.News рассказывает, какие компоненты военных дронов реально изготавливать на 3D-принтерах, насколько такое производство дешевле традиционных методов, как оно помогает ремонтировать беспилотники и почему технология пока не способна полностью заменить обычные заводы.

Украина и НАТО развивают 3D-печать для военных беспилотников

JATEC реализует проект по развитию аддитивного производства для беспилотных систем. Речь идет о технологиях, при которых деталь создается постепенно, путем нанесения материала в соответствии с цифровой трехмерной моделью.

Одним из практических этапов инициативы стал специализированный семинар. В нем приняли участие военнослужащие украинских подразделений беспилотных систем, инженеры, эксперты по аддитивному производству и представители стран НАТО.

Участники сосредоточились на трех основных направлениях: оперативном ремонте и модернизации беспилотников, обеспечении воинских подразделений необходимыми компонентами, а также развитии тактической логистики.

Особое внимание уделили подготовке специалистов, способных работать с технологиями 3D-печати. Ведь наличие оборудования само по себе не гарантирует возможности изготавливать надёжные компоненты для военной техники.

В то же время сообщение Минобороны пока не содержит конкретных данных о бюджете проекта, количестве оборудования, которое планируется передать военным, или сроках развертывания новых производственных мощностей. Также не объявлен перечень деталей, которые планируется изготавливать в рамках инициативы.

Поэтому на данный момент речь идет о развитии соответствующих технологических возможностей, а не о подтвержденном запуске масштабного производства компонентов для всех подразделений.

Для Украины эта инициатива важна ещё и потому, что современные беспилотники постоянно меняются. Производители совершенствуют конструкции, меняют расположение электроники, камер и систем связи. Каждая такая модернизация может потребовать новых деталей, изготовление которых традиционными методами иногда занимает больше времени, чем сама разработка.

Как работает 3D-печать и почему её используют для производства дронов

Главная особенность аддитивного производства заключается в том, что для создания детали не обязательно изготавливать специальную пресс-форму или обрабатывать большой кусок материала.

Сначала инженер разрабатывает цифровую модель компонента. Она содержит информацию о его форме, размерах и конструктивных особенностях. Затем специальная программа разделяет модель на тонкие слои и формирует инструкции для принтера.

Наиболее распространенная технология — FDM, или послойное наплавление пластика. Принтер нагревает полимерную нить, расплавляет ее и последовательно наносит материал на рабочую поверхность. После охлаждения образуется готовая деталь.

Для небольших компонентов такой процесс может длиться от десятков минут до нескольких часов. Крупные или сложные изделия требуют больше времени. Существуют и другие способы 3D-печати. Например, SLA использует светочувствительную смолу, которая затвердевает под действием света. Так можно получать детали с высокой точностью и сложной геометрией.

Промышленные технологии позволяют работать даже с металлическими порошками. Однако соответствующее оборудование значительно дороже, требует более сложного обслуживания и специальных условий работы.

В материале Армии США о применении 3D-печати в военном ремонте отмечается, что компактные полимерные принтеры могут работать в относительно простых условиях. В то же время промышленные системы для печати металлами требуют значительно большего количества электроэнергии, пространства и специально подготовленного персонала.

Для производства беспилотников основное преимущество заключается в скорости внесения изменений. Если нужно изменить форму крепления камеры или увеличить корпус электронного модуля, инженер редактирует цифровую модель и изготавливает новый образец.

В традиционном производстве подобное изменение иногда требует перенастройки оборудования или изготовления новой оснастки. В случае 3D-печати достаточно подготовить обновленный файл, проверить его и запустить печать.

Какие детали военных дронов можно печатать на 3D-принтерах

Возможности 3D-печати зависят прежде всего от назначения компонента и нагрузок, которые он должен выдерживать. Проще всего изготавливать небольшие пластиковые элементы, которые не отвечают за основную прочность беспилотника. Среди них — корпуса электронных устройств, держатели антенн, крепления камер, защитные кожухи и различные адаптеры.

Такие детали обычно имеют относительно простую конструкцию. В то же время их размеры могут различаться в зависимости от модели дрона, установленного оборудования и особенностей сборки.

Например, замена камеры может потребовать нового крепления. Если необходимый компонент отсутствует у поставщика, его можно спроектировать и изготовить на принтере. Украинские предприятия уже предлагают подобные решения. В частности, производитель O.S.A. демонстрирует защитные элементы для камер и держатели антенн, изготовленные из полимеров TPU и PETG.

TPU — эластичный материал, который может деформироваться под нагрузкой и частично поглощать удары. Его используют для защитных накладок, амортизирующих элементов и других гибких деталей.

PETG — более жесткий полимер, который применяют для корпусов, креплений и технических компонентов. Он обладает определенной устойчивостью к механической нагрузке, хотя характеристики конкретного изделия зависят от конструкции и параметров печати.

Еще один распространенный материал — PLA. Он относительно прост в работе и подходит для создания прототипов, однако имеет ограничения по нагреву и механическим нагрузкам.

Отдельную категорию составляют элементы рамы беспилотника. Теоретически 3D-принтер позволяет изготовить значительную часть конструкции, однако возможность её практического использования зависит от материала, веса аппарата и результатов испытаний.

В 2025 году исследователи опубликовали работу о проектировании и испытании 3D-печатной рамы дрона. Они исследовали конструкцию из PETG и сравнивали её механические характеристики с углепластиковыми материалами. Результаты показали, что напечатанные конструкции могут быть пригодны для определенных задач, но материалы на основе углеродного волокна обладают значительно более высокой жесткостью и прочностью.

Это объясняет, почему во многих беспилотниках используется комбинированный подход: основные силовые элементы изготавливаются из композитов или металла, а дополнительные компоненты — с помощью 3D-печати.

Можно ли полностью напечатать военный беспилотник

Несмотря на развитие аддитивных технологий, полностью изготовить современный функциональный беспилотник на обычном пластиковом 3D-принтере невозможно. Дрон состоит не только из корпуса и рамы. Для полёта ему нужны электродвигатели, электронные регуляторы, контроллер, датчики, аккумулятор, системы связи и другие компоненты.

Большинство этих устройств изготавливают с помощью специализированных промышленных процессов. Обычный FDM-принтер не способен заменить производство микросхем, электродвигателей или литиевых аккумуляторов.

Существуют экспериментальные технологии печати электронных схем и проводящих элементов, однако их возможности отличаются от массового производства современной электроники. В то же время печать корпусных компонентов позволяет уменьшить зависимость от отдельных поставщиков механических деталей.

Например, производитель может приобретать готовые электронные модули и двигатели, а часть пластиковых элементов изготавливать самостоятельно. Это особенно удобно при разработке новой модели, когда конструкция ещё меняется.

Однако для массового производства одинаковых деталей другие технологии часто остаются более экономически выгодными.

Сколько стоит 3D-печать деталей для дронов и дешевле ли это, чем традиционное производство

Один из главных вопросов, касающихся аддитивного производства, — его реальная себестоимость. На первый взгляд 3D-печать кажется более дешевой, поскольку не требует дорогостоящих пресс-форм, крупных станков и сложных производственных линий. Однако окончательная стоимость зависит от количества деталей, материалов, оборудования и затрат времени.

В качестве примера можно рассмотреть условное пластиковое крепление массой 20 граммов. Если килограмм материала стоит 600 гривен, непосредственная стоимость пластика для такой детали составит примерно 12 гривен.

Однако это лишь затраты на материал. К себестоимости нужно добавить электроэнергию, амортизацию принтера, работу специалиста, возможный брак и последующую обработку. В результате фактическая стоимость готового изделия будет выше.

Для небольшого количества компонентов такая схема может быть выгодной. Особенно когда альтернативой является заказ специальной детали, изготовление оснастки или длительное ожидание поставки.

Зато для десятков тысяч одинаковых пластиковых изделий традиционное литье под давлением часто имеет преимущество. Причина заключается в том, что после создания пресс-формы каждая последующая деталь может изготавливаться очень быстро. Стоимость дорогостоящей оснастки постепенно распределяется между большим количеством изделий.

3D-принтер работает иначе: даже когда цифровая модель полностью готова, каждую деталь нужно физически печатать, затрачивая время работы принтера. Поэтому экономичность зависит от масштаба производства. Для прототипов, небольших партий и редких запасных частей аддитивные технологии часто имеют преимущество. Для крупных серий стандартизированной продукции традиционные методы могут оказаться дешевле.

Показательный пример привели американские военные. В октябре 2026 года Армия США описала случай изготовления небольшого крепления аккумулятора. Деталь напечатали менее чем за час, а её материальную стоимость оценили примерно в 10 центов.

Альтернативой был заказ целого комплекта оборудования стоимостью 2100 долларов с многонедельным ожиданием. Однако эти цифры не означают, что 3D-печать в целом в 21 тысячу раз дешевле. В приведенном случае сравнивали изготовление отдельного компонента с закупкой целого изделия. К тому же оценка в 10 центов не отражает всех затрат на организацию производства.

Основная экономия заключалась в возможности заменить небольшую поврежденную деталь без покупки значительно более дорогого комплекта. Для украинских беспилотников аналогичная логика может работать при ремонте корпусов электроники, креплений и других сменных компонентов.

Как 3D-принтеры могут ускорить ремонт военных дронов

Одним из главных преимуществ 3D-печати для армии является возможность сократить время ожидания запасных частей. Традиционный ремонт предполагает, что необходимый компонент уже есть на складе или его нужно заказать у производителя. Если деталь редкая, поврежденный беспилотник может оставаться непригодным к использованию даже из-за относительно незначительной неисправности.

Аддитивное производство позволяет частично изменить этот процесс. Если у военных есть проверенная цифровая модель соответствующей детали, необходимый материал и оборудование, они могут изготовить замену, не дожидаясь отдельной поставки.

Например, после повреждения защитного корпуса камеры или крепления электронного модуля не всегда требуется заменять весь узел. Иногда достаточно изготовить новый корпусный элемент.

В то же время сама печать не завершает ремонт. Деталь необходимо проверить, установить и убедиться, что она соответствует требованиям конкретного оборудования. В исследовании американских военных по мобильному производству деталей для автономной техники, опубликованном в 2026 году, отмечается, что передвижные производственные комплексы могут помочь сократить простои беспилотных систем.

Авторы обращают внимание на уязвимость централизованных ремонтных предприятий и логистических маршрутов в условиях войны. Если поставки запасных частей прерываются, даже техника с незначительными повреждениями может длительное время оставаться без ремонта.

Мобильные мастерские с принтерами и другим оборудованием рассматриваются как один из способов уменьшить такую зависимость. Особое значение имеет возможность хранить не только физические запасы деталей, но и библиотеки проверенных цифровых моделей.

При таком подходе ремонтная мастерская может изготавливать различные компоненты в зависимости от текущих потребностей, не храня большого количества каждого наименования. Однако этот принцип работает только при условии, что модель уже опробована, а изготовленная деталь соответствует необходимым характеристикам.

Разработка нового компонента с нуля может потребовать значительно больше времени, чем его печать. Поэтому основное преимущество технологии — не мгновенное создание любой запчасти, а возможность быстрого повторного изготовления уже проверенных деталей.

Как 3D-печать может изменить военную логистику

Традиционная система обеспечения предусматривает производство запасных частей, их хранение на складах и доставку к месту использования. Такая модель остается необходимой для большинства сложных компонентов. Однако она может оказаться недостаточно гибкой, когда военным срочно требуется небольшое количество нестандартных деталей.

Аддитивное производство позволяет частично перенести изготовление запасных частей ближе к месту ремонта. Условно говоря, вместо транспортировки десятков различных пластиковых компонентов ремонтный центр может получать универсальные расходные материалы и использовать библиотеку проверенных цифровых моделей.

В то же время для такого подхода необходимы стандартизированные конструкции, согласованные производственные процедуры и контроль качества. Еще одно преимущество — возможность изготавливать детали для техники, которая уже не производится или для которой сложно получить оригинальные запчасти.

Министерство обороны США рассматривает аддитивное производство именно как инструмент сокращения логистических цепочек и изготовления необходимых деталей по запросу. При этом технология не устраняет потребности в традиционных поставках. Принтеры также нуждаются в материалах, запасных частях и техническом обслуживании.

Кроме того, цифровые модели военных компонентов могут содержать конфиденциальную техническую информацию. Их хранение и передача требуют соответствующей защиты. Таким образом, цифровые библиотеки деталей могут сделать логистику более гибкой, но в то же время создают новые требования к кибербезопасности, стандартизации и управлению производственными данными.

Что проект JATEC может изменить для украинского производства дронов

Проект JATEC может помочь Украине систематизировать использование 3D-печати в производстве и ремонте военных беспилотников. Речь идет не только об обеспечении подразделений оборудованием, но и о подготовке специалистов, стандартизации производства и создании проверенных цифровых моделей деталей.

Использование аддитивных технологий позволит быстрее изготавливать отдельные компоненты, модернизировать конструкции дронов и сокращать время ожидания запасных частей. В то же время эффективность такого подхода будет зависеть от качества материалов, доступности оборудования и контроля готовых изделий.

3D-печать не заменит традиционное производство электроники, двигателей и сложных конструкций. Однако она может ускорить ремонт беспилотников, а производство отдельных деталей — сделать более гибким и менее зависимым от поставщиков.

Читай нас в