Опрос более 7 200 взрослых в США, Великобритании и Австралии показал, что 7% респондентов после достижения 18 лет столкнулись как минимум с одной формой злоупотреблений с ИИ-генерированными интимными изображениями без их согласия. О результатах исследования сообщает News-Medical.

К таким случаям исследователи отнесли создание или редактирование интимного изображения человека с помощью искусственного интеллекта без его разрешения, распространение такого материала или угрозы его распространить. Почти 87% пострадавших сообщили как минимум об одном последствии для своей жизни, в частности для здоровья и благополучия, отношений, работы или финансового положения.

Различия между группами респондентов

Более высокие показатели таких случаев зафиксировали среди людей младше 35 лет, представителей расовых и этнических меньшинств, людей с инвалидностью, а также мужчин. Мужчины сообщали об этом опыте более чем вдвое чаще женщин: 10,2% против 3,8%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время женщины сообщали о большем количестве негативных реакций и последствий, в том числе о страхе за собственную безопасность и влиянии на психическое и физическое здоровье. Авторы отметили, что это может быть связано с более широким гендерным неравенством, стигмой и рисками для безопасности, с которыми женщины непропорционально часто сталкиваются.

Предыдущие результаты исследовательской программы

Работа была опубликована в International Journal of Human–Computer Interaction. Она продолжает два предыдущих исследования, основанных на том же международном массиве данных. В одном из них 3,2% участников сообщили, что создавали, распространяли или угрожали распространить ИИ-генерированные сексуализированные изображения без согласия человека. Среди тех, кто распространял такой контент, наиболее распространенной названной мотивацией было желание сделать это ради развлечения или шутки.

Другое исследование установило, что почти каждый пятый взрослый намеренно просматривал ИИ-генерированные сексуализированные изображения реальных людей, не учитывая тех, кто делал это исключительно для жалобы на материал или его удаления. Ведущим автором исследования является профессор RMIT University Никола Генри. Исследовательскую программу финансировала Google.

Читай нас в