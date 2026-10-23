Австралийская вещательная корпорация ABC очистила небольшое количество своих устройств, на которых показывали рекламу, которая могла содержать шпионское программное обеспечение. Вещатель заявил, что не обнаружил признаков компрометации устройств или отслеживания сотрудников, а очистка стала превентивной мерой.

Инцидент связывают с кампанией Adfection, которую исследователи канадской лаборатории Citizen Lab описали на прошлой неделе. По их данным, израильская компания Discover-Tech использовала технологии цифровой рекламы крупных платформ, в частности Google, для распространения ПО, способного заразить устройство во время просмотра объявления без нажатия на него.

Проверка устройств ABC

Представитель ABC сообщил, что во время проверки рекламу из этой сети обнаружили на небольшом количестве устройств вещателя. По его словам, нет подтверждений того, что кого-либо из сотрудников идентифицировали или отслеживали. Устройства, которые все еще использовались, решили очистить в качестве превентивной меры.

В ABC подчеркнули, что серьезно относятся к приватности сотрудников и защите журналистских источников. В то же время вещатель отметил, что в настоящее время не имеет доказательств негативных последствий этого инцидента.

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Citizen Lab также сообщила, что метод Discover-Tech использовали для заражения устройств международной сети Al Jazeera шпионским ПО другой израильской компании Candiru. Исследователи не установили, действовали ли Discover-Tech или Candiru по чьему-либо заказу.

Цели кампании в Австралии

По утверждению Citizen Lab, среди целей кампании были более двух десятков австралийских государственных организаций, структур критической инфраструктуры, университетов и медиа. Исследователи зафиксировали значительный кластер показов рекламы в сетях государственных и частных учреждений, связанных с критической инфраструктурой Австралии.

В отчете отдельно упомянута Австралийская организация ядерной науки и технологий ANSTO из-за большого количества показов вредоносной рекламы в ее сетях. В ANSTO заявили, что не выявили последствий инцидента, а Австралийское управление радиоэлектронной разведки комментариев не предоставило.

Исследователи отметили, что даже без успешного заражения этот механизм мог позволить злоумышленникам профилировать десятки миллионов устройств, которым показывали рекламу, и потенциально получать сведения об их пользователях и привычках в интернете.

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