В австралийском Балларате женщина с нарушением зрения Хайди Биггин заявила, что умные очки с искусственным интеллектом помогли ей более самостоятельно выполнять повседневные дела и делать покупки. По ее словам, после примерно шести месяцев использования устройства ей, возможно, больше не придется брать с собой собаку-поводыря.

Биггин юридически признана незрячей уже 16 лет. Ранее для ежедневных дел, в частности перехода дороги и покупки продуктов, ей требовалась помощь собаки-поводыря. Нынешней собакой-поводырем она пользуется около четырех лет.

Очки описывают пространство

Как сообщает ABC News Australia, Биггин использует голосовые команды, чтобы спросить у очков, в каком отделе магазина она находится. Устройство передает ей в наушник информацию об окружающем пространстве, в частности о расположении кассы, входа и отделов магазина.

Женщина рассказала, что благодаря очкам чувствует себя менее заметной в общественных местах. Она воспитывает троих детей и планировала самостоятельно купить синие футболки для своих девятилетних близнецов перед их школьными легкоатлетическими соревнованиями.

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Обвинения в съемке и ограничения в школах

В то же время использование очков связано с трудностями. Биггин сказала, что не реже трех раз в неделю незнакомцы обвиняют ее в съемке, поскольку во время использования устройства на нем загорается индикатор. По ее словам, люди автоматически предполагают, что она их записывает.

Она также выразила обеспокоенность в связи с планируемым запретом на умные очки в школах штата Виктория, который должен вступить в силу с первого учебного семестра следующего года. Биггин работает специалисткой по инклюзии в школах и отметила, что порядок получения исключений для таких устройств до сих пор неясен.

Координатор партнерств Guide Dogs Victoria Эрин Гудхарт, которая также имеет нарушение зрения и пользовалась и собаками-поводырями, и умными очками, подчеркнула, что очки пока не могут заменить основные средства мобильности — белую трость или собаку-поводыря. В Виктории подготовка одной собаки-поводыря занимает почти два года и стоит более 50 тысяч австралийских долларов, а ожидание такой собаки может длиться от трех месяцев до почти двух лет.

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