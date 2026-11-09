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Возле станции «Академик Вернадский» зафиксировали редкое атмосферное явление: небо переливалось всеми цветами

UA NEWS 09 Ноября 2026 13:14
Возле станции «Академик Вернадский» зафиксировали редкое атмосферное явление: небо переливалось всеми цветами

Украинские полярники, работающие на антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез, зафиксировали редкое атмосферное явление — иризацию перистых облаков. В небе оно выглядит как неровное разноцветное пятно, напоминающее огромный мыльный пузырь.

По объяснению ученых, иризация возникает в результате взаимодействия света с мелкими частицами. Солнечные лучи огибают препятствия — этот процесс называется дифракцией. После этого световые волны накладываются друг на друга, вызывая интерференцию. Именно благодаря этому на облаках появляются разноцветные переливы.

В перистых облаках препятствиями для света становятся крошечные кристаллы льда, из которых они в основном состоят.

Перистые облака относятся к верхнему ярусу. В полярных широтах они формируются на высоте 4–6 километров, где температура может опускаться до -20 °C и ниже. Благодаря лёгкой структуре и полупрозрачности таких облаков на них особенно хорошо заметна игра цветов.

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Внешний вид иризации зависит от размера, формы и расположения кристаллов льда. Её характерной особенностью является неравномерное распределение цветов, повторяющих контуры облака.

Именно этим явление отличается от других атмосферных оптических эффектов — венца и гало, объясняют специалисты.

В отличие от иризации, венец и гало имеют форму четких кругов, расположенных симметрично вокруг источника света. Их радиус может различаться, однако форма остается упорядоченной. Зато во время иризации расположение цветовых переливов напрямую зависит от очертаний облака.

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В Национальном антарктическом научном центре также отметили, что иризацию чаще можно увидеть на облаках нижнего и среднего ярусов, однако только на их краях.

«Кстати, это явление чаще можно наблюдать на облаках нижнего и среднего ярусов, однако только на их краях. Это связано с тем, что такие облака непрозрачны, но в то же время имеют прозрачные края», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Ранее возле антарктической станции «Академик Вернадский» температура воздуха поднялась до +11,1 °C. Это самый высокий октябрьский показатель за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд составлял +7,9 °C и был зафиксирован в 1968 году.

Напомним, возле станции Академик Вернадский создали заповедную зону в Антарктике.

Украинские ученые на антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировали редкое красное полярное сияние вместе с двумя соседними галактиками — Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Фотографии сделал полярник Сергей Якущенко на острове Галиндез в Западной Антарктике.

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