Компания Cursor заявила, что до 5 тысяч пользователей могло затронуть модифицированное злоумышленниками расширение Claude Code, доступное на ее маркетплейсе расширений для Cursor VS Code. По данным Channel NewsAsia, расширение находилось в каталоге в течение всего четверга.

Расширение не создавала Anthropic

Cursor подчеркнула, что это расширение не было разработано компанией Anthropic. Злонамеренно измененную версию можно было скачать приблизительно с 02:27 до 13:35 по тихоокеанскому времени.

По информации Cursor, расширение пыталось собирать данные о компьютере и пользователе, в частности имя хоста, имя пользователя, операционную систему и публичный IP-адрес.

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Маркетплейс временно закрыли

Расширение также пыталось настроить удаленный доступ для злоумышленника. В Cursor отметили, что ключевой этап этой попытки должен был не сработать на большинстве компьютеров, поскольку требовал прав администратора.

После обнаружения модифицированную версию удалили, ее распространение заблокировали, а маркетплейс временно отключили в качестве меры предосторожности. Позже компания перестроила платформу и восстановила ее работу. Cursor заявила, что другие расширения на маркетплейсе инцидент не затронул. Anthropic не предоставила немедленный комментарий на запрос журналистов.

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