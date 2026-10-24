Исследователи Китайской академии наук контролируемо создали в лаборатории светящийся плазменный шар, сохранявший структуру при расширении. Согласно выводам авторов работы, его поведение соответствовало теоретической модели электромагнитного солитона — волновой структуры, способной сохранять форму благодаря балансу физических сил. Об эксперименте сообщает ScienceAlert.

Эксперимент с аргоном и вольфрамовой иглой

Для опыта ученые использовали вольфрамовую иглу с наконечником шириной 100 нанометров. Ультракороткий лазерный импульс создавал мощную электромагнитную волну, которая двигалась вдоль иглы. На ее острие энергия концентрировалась в интенсивное электрическое поле, которое отрывало электроны от атомов аргона и образовывало перегретый пузырек ионизированного газа — плазму.

Начальный диаметр светящейся сферы составлял около 80 микрометров. В течение следующих 100 наносекунд она расширилась до нескольких сотен микрометров. Исследователи отметили, что сфера не рассеивалась так быстро, как обычная горячая плазма, а сохраняла структуру при расширении.

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Связь с шаровой молнией

Ученые отслеживали расширение шара и анализировали спектр света, который он излучал при охлаждении. Полученные данные сопоставили с теоретическими моделями и компьютерными симуляциями. Расширение соответствовало прогнозам для электромагнитного солитона, тогда как модель обычного теплового расширения плазмы предсказывала более быстрый и менее локализованный процесс.

Некоторые теории описывают шаровую молнию как электромагнитный солитон, в котором энергия удерживается плазменной оболочкой. Авторы работы подчеркивают, что лабораторная микросфера не является окончательным объяснением атмосферного явления. В то же время их расчеты показали, что солитоны, возбуждаемые микроволнами, теоретически могли бы достигать метров в диаметре и существовать секунды, что ближе к части описаний шаровой молнии очевидцами.

Исследование опубликовали в журнале Nature Photonics. Авторы также указали на возможное применение контролируемого удержания электромагнитной энергии для технологий накопления энергии и изучения взаимодействия света с веществом в экстремальных условиях.

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