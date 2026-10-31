Исследователи создали прототип технологии Scentronic, которая распознаёт определённые запахи и позволяет воспроизводить их на удалённом устройстве. Электронный нос анализирует химические соединения, связанные с ароматом, а система передаёт через онлайн-платформу не сами молекулы, а цифровые данные для их воспроизведения, сообщает Cyprus Mail.

Как работает Scentronic

Электронный нос оснащён массивом газовых сенсоров. Модель машинного обучения классифицирует запахи, распознавать которые её предварительно научили: пиво, торт, кофе, апельсины и красное вино. После этого данные передаются генератору запаха, который высвобождает ароматические вещества для воспроизведения соответствующего аромата.

Устройство для распознавания запахов имеет около 15 сантиметров в диаметре. Оно портативно, но не предназначено для ношения на теле. В то же время исследователи разработали несколько вариантов генератора ароматов — в формате браслета, кулона и ручного устройства.

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Пока только пять ароматов

Ведущий автор исследования Чуньюй Ян, докторант в области материаловедения и инженерии Университета штата Огайо, объяснил, что пять выбранных ароматов являются привычными повседневными запахами с разными профилями. Систему ещё не расширяли на другие категории.

По словам Яна, более широкая библиотека запахов теоретически возможна, однако неограниченный набор ароматов значительно превышает возможности продемонстрированного прототипа. Чтобы добавить новый запах, электронный нос необходимо обучить его распознавать, а генератор обеспечить соответствующей ароматической жидкостью.

Исследователи рассматривают возможное использование технологии для обмена ароматом еды с людьми на расстоянии, более иммерсивного опыта в виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-покупок. Пока Scentronic остаётся исследовательским прототипом: для коммерческого применения необходимы более масштабные наборы данных, более надёжное распознавание смесей запахов, более компактные генераторы и оценка безопасности повторного воздействия ароматической дымки.

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