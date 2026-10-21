Экономика дата-центров: как SpaceX, технологические гиганты и инвесторы зарабатывают на инфраструктуре искусственного интеллекта

Центры обработки данных становятся одной из самых дорогостоящих и важнейших составляющих цифровой экономики. За зданиями с серверными стойками стоит глобальный бизнес, объединяющий производителей чипов, энергетические компании, девелоперов, облачных провайдеров и разработчиков искусственного интеллекта. Чем больше компании используют ИИ, тем больше им требуется вычислительных мощностей, а значит, растет спрос на инфраструктуру, способную круглосуточно обрабатывать огромные объемы данных.

Показательный пример — SpaceX Илона Маска. Компания, известная прежде всего ракетами и спутниковым интернетом Starlink, теперь получает значительные доходы и от вычислительных услуг для ИИ. В третьем квартале 2026 года её направление Super Intelligence принесло $7,6 млрд дохода. Эти результаты демонстрируют, как инфраструктура, созданная для работы с моделями искусственного интеллекта, превращается в отдельный бизнес.

UA.News рассказывает, как устроена экономика дата-центров, сколько стоит их строительство, откуда поступают доходы и почему доступ к электроэнергии и вычислительным мощностям становится стратегическим преимуществом для технологических компаний.

Что такое дата-центр и почему он стал настолько ценным

Дата-центр — это специально оборудованный объект, в котором размещаются серверы, системы хранения информации, сетевое оборудование и инфраструктура охлаждения. Именно здесь работают облачные сервисы, хранятся данные компаний, обрабатываются поисковые запросы, запускаются онлайн-платформы и обучаются модели ИИ.

Раньше дата-центры в основном обеспечивали хранение данных и работу интернет-сервисов. Теперь они всё чаще становятся вычислительными комплексами, специально спроектированными для искусственного интеллекта. Обучение крупных моделей и обработка запросов пользователей требуют мощных графических процессоров, высокоскоростных сетей, значительных объемов электроэнергии и эффективного охлаждения.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в выступлении на выставке COMPUTEX в мае 2025 года назвал такую инфраструктуру «фабриками ИИ». Он пояснил: «ИИ теперь является инфраструктурой, и эта инфраструктура, как интернет и электричество, нуждается в фабриках». По его словам, такие объекты не просто хранят информацию, а используют электроэнергию для получения вычислительного результата — токенов, на которых работают современные языковые модели.

Это изменение важно для экономики отрасли. Когда компания приобретает доступ к дата-центру, она фактически получает возможность использовать дорогостоящие вычислительные ресурсы без необходимости самостоятельно строить весь комплекс. В то же время владелец инфраструктуры может зарабатывать на её аренде, даже если не разрабатывает собственной конкурентоспособной модели ИИ.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление электроэнергии дата-центрами выросло на 17% в 2025 году, а потребление объектами, ориентированными на ИИ, увеличилось еще быстрее. Агентство прогнозирует, что к 2030 году общее потребление электроэнергии дата-центрами может почти удвоиться — примерно до 950 тераватт-часов в год.

Это не означает, что каждый новый запрос к чат-боту автоматически приносит большие деньги. Рентабельность зависит от стоимости оборудования, загруженности серверов, тарифов на электроэнергию и того, сколько клиенты готовы платить за вычисления. Однако рост спроса на ИИ создает целый рынок для компаний, которые могут обеспечить необходимую инфраструктуру.

Как SpaceX зарабатывает на вычислительных мощностях

SpaceX стала наглядным примером того, как бизнес, изначально специализировавшийся на другом направлении, может получить новый источник дохода благодаря инфраструктуре для ИИ. В отчете о результатах третьего квартала 2026 года, опубликованном через Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания сообщила об общей выручке в размере $14,6 млрд — на 161% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

На направление Super Intelligence пришлось $7,6 млрд дохода. Компания связала рост с новыми сделками по облачным услугам, приобретением Cursor и расширением использования собственных моделей и программных продуктов. Мощность её вычислительной инфраструктуры, по данным отчёта, достигла 1,7 ГВт по состоянию на 30 сентября 2026 года.

В то же время важно различать доходы от аренды вычислительных мощностей и доходы непосредственно от программных продуктов. Как сообщило агентство Reuters, SpaceX зарабатывает на вычислительной инфраструктуре, в частности предоставляя её разработчикам ИИ, а не только продавая доступ к собственным моделям. Это приближает часть её бизнеса к модели облачного провайдера.

Экономическая логика проста: компания вкладывает средства в серверы, чипы, электроснабжение и помещения, а затем продает доступ к этим ресурсам другим организациям. Клиент может арендовать вычислительные ресурсы для обучения моделей, их настройки или обработки запросов пользователей. Владелец инфраструктуры получает доход от контрактов, а клиент избавляется от необходимости самостоятельно покупать все оборудование и ждать, пока заработает собственный дата-центр.

Однако быстрый рост доходов не гарантирует стабильной прибыли в будущем. Если предложение вычислительных мощностей увеличится или спрос на ИИ замедлится, цена аренды может снизиться. Тогда компаниям придется окупать огромные инвестиции по более низким тарифам.

Кто строит дата-центры и на чем зарабатывает

Рынок дата-центров состоит из нескольких уровней, и каждый из них имеет собственную бизнес-модель.

Первый — девелоперы и операторы недвижимости. Они покупают или арендуют землю, строят помещения, обеспечивают подключение к электросети, охлаждение, резервное питание и физическую безопасность. Далее они могут сдавать мощности в аренду технологическим компаниям или специализированным операторам.

Второй — облачные провайдеры. Они закупают серверы и сетевое оборудование, а затем продают клиентам вычислительные ресурсы по различным моделям: за фактическое использование, за зарезервированную мощность или по долгосрочным контрактам. Для клиентов это способ быстро масштабировать проекты без больших начальных затрат.

Третий — компании, которые создают и запускают модели искусственного интеллекта. Им нужны вычислительные ресурсы для обучения моделей и дальнейшей работы с пользователями. Они могут строить собственные дата-центры, арендовать мощности у облачных провайдеров или сочетать оба подхода.

Четвертый — производители оборудования. Они поставляют графические процессоры, серверы, сетевые компоненты, системы охлаждения и электротехническое оборудование. Когда операторы увеличивают мощности, растет спрос и на эти товары.

Отдельный сегмент — энергетические компании и поставщики инфраструктурных услуг. Для дата-центра электроэнергия — не просто одна из статей расходов: без стабильного питания серверы не могут работать. Поэтому операторы заключают долгосрочные договоры на поставку электроэнергии, инвестируют в возобновляемые источники, системы накопления энергии или собственную генерацию.

Таким образом, строительство одного крупного дата-центра запускает цепочку заказов для различных отраслей — от строителей и производителей трансформаторов до разработчиков чипов и энергетических компаний.

Сколько стоит построить дата-центр

Строительство дата-центра требует значительно больших инвестиций, чем возведение обычного коммерческого здания. Здесь недостаточно просто построить помещение и провести электричество: объект должен выдерживать значительные нагрузки, поддерживать стабильную температуру, обеспечивать резервное питание и работать без длительных перебоев.

Консалтинговая компания JLL в своём глобальном прогнозе рынка дата-центров на 2026 год оценила среднюю стоимость строительства в $11,3 млн за мегаватт мощности. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял $7,7 млн, а в 2025-м — $10,7 млн.

Эти цифры касаются строительной части проекта — без учета земли и активного ИТ-оборудования. Для инфраструктуры, предназначенной для искусственного интеллекта, дополнительные расходы на техническое оснащение могут достигать $25 млн за мегаватт. То есть полная стоимость зависит не только от площади комплекса, но и от того, какие именно вычисления он должен обеспечивать.

По оценке JLL, к 2030 году мировые рынки могут получить около 100 ГВт новых мощностей дата-центров. Общие затраты на их создание и оснащение могут приблизиться к $3 трлн. Это такой масштаб инвестиций, который превращает отрасль в одно из крупнейших направлений капиталовложений в технологическую инфраструктуру.

Однако сам факт строительства еще не гарантирует окупаемости. Инвесторам необходимо заранее найти клиентов, договориться о поставках электроэнергии, закупить оборудование и обеспечить достаточную загрузку мощностей. Если дата-центр будет работать не на полную мощность, часть расходов останется постоянной, тогда как доходы будут ниже ожидаемых.

Почему электроэнергия стала одним из главных ограничений

Разработчики ИИ соревнуются не только за чипы, но и за возможность подключить дата-центры к электросети. Для крупных комплексов требуются значительные объемы стабильного электроснабжения, а строительство электростанций, прокладка сетей и установка трансформаторов часто требуют больше времени, чем само возведение серверного здания.

В отчете об энергетике и искусственном интеллекте Международное энергетическое агентство отмечает, что технологические компании увеличили капитальные затраты в 2025 году до более чем $400 млрд, а в 2026-м этот показатель может вырасти ещё на 75%. В то же время отрасль сталкивается с ограничениями в поставках электротехнического оборудования, производстве передовых чипов и подключении новых объектов к сетям.

Поэтому операторы ищут альтернативные решения: строят собственные энергетические установки, заключают долгосрочные контракты на закупку электроэнергии, инвестируют в аккумуляторы и возобновляемую генерацию. Некоторые проекты предусматривают сочетание нескольких источников питания, чтобы снизить риск перебоев.

Однако энергетическая инфраструктура создает и финансовые риски. Если компания строит электростанцию или сеть с учетом прогнозируемого спроса, а дата-центр в итоге потребляет меньше электроэнергии, часть инвестиций может не окупиться.

Об этом предупреждал Дэвид Крейн, руководитель инвестиционной компании Generate Capital, которая работает с энергетической инфраструктурой. В интервью Financial Times он предостерег, что погоня за мощностями для ИИ может привести к избыточному строительству энергетических объектов. По его мнению, компании, резервирующие электроэнергию, должны брать на себя финансовые обязательства даже в том случае, если фактически используют меньше мощностей, чем планировали.

Эта проблема важна и для обычных потребителей. Если развитие дата-центров требует строительства новых электростанций и модернизации сетей, возникает вопрос, кто будет оплачивать эти инвестиции. Влияние на тарифы будет зависеть от местной энергетической системы, условий подключения и того, будут ли операторы покрывать дополнительные расходы самостоятельно.

Почему дата-центры вынуждают компании делиться прибылью с местными сообществами

Развитие дата-центров создает не только новые возможности для бизнеса, но и все более заметные конфликты с местными жителями. Крупные комплексы требуют значительных объемов электроэнергии и воды, занимают землю и могут усиливать нагрузку на местную инфраструктуру. Из-за этого местные сообщества все чаще выступают против строительства новых объектов, даже если те обещают инвестиции и рабочие места.

21 октября 2026 года президент США Дональд Трамп призвал технологические компании выплачивать местным общинам или отдельным жителям финансовые дивиденды, чтобы заручиться поддержкой их проектов. По словам Трампа, дата-центры, которые изначально вызывали значительное недовольство, становились более популярными после заключения финансовых соглашений с местными жителями.

Американский президент также заявил, что крупные дата-центры должны самостоятельно производить электроэнергию, а излишки передавать или продавать местным сообществам или электросетям. Такой подход, по его замыслу, должен не только снизить нагрузку на энергосистему, но и потенциально помочь сдерживать цены на электроэнергию.

За этим предложением стоит важная экономическая проблема: выгоды от развития ИИ получают прежде всего технологические компании и их инвесторы, тогда как часть затрат ложится на территории, где размещается инфраструктура. Если дата-центр увеличивает спрос на электроэнергию или воду, местные жители могут ощущать последствия даже без прямого участия в этом бизнесе.

Поэтому финансовые выплаты местным сообществам могут стать одним из способов получить разрешение на строительство и снизить общественное сопротивление. В то же время они не заменяют необходимости оценивать воздействие проектов на окружающую среду, энергосети и водные ресурсы.

Технологические компании уже пытаются реагировать на эти претензии. Например, в январе 2026 года Microsoft объявила о мерах, призванных ограничить влияние её дата-центров на счета за электроэнергию и водоснабжение. Компания заявила, что будет платить тарифы, достаточные для покрытия своих расходов на электроэнергию, сотрудничать с коммунальными предприятиями для расширения предложения и пополнять водные ресурсы в объемах, превышающих потребление её дата-центров.

Президент Microsoft Брэд Смит объяснил позицию компании следующим образом: «Особенно с учетом высокой прибыльности технологических компаний несправедливо и политически нереалистично требовать, чтобы общество брало на себя дополнительные расходы на электроэнергию для ИИ».

Вопрос общественной пользы выходит и за пределы местных сообществ. Компания Anthropic, разработчик моделей Claude, объявила о намерении направить 5% своих акций в специальный фонд общественного блага. Илон Маск, со своей стороны, предложил передать по одной акции SpaceX каждому ребенку в США. Эти инициативы различаются по механизму, но отражают более широкую дискуссию о том, как распределять экономические выгоды от развития ИИ.

Почему компании арендуют мощности вместо строительства собственных

Собственный дата-центр дает технологической компании больше контроля над оборудованием, безопасностью и долгосрочными расходами. Однако такой подход требует значительного капитала, опыта эксплуатации и времени. Нужно не только построить объект, но и закупить серверы, организовать их обслуживание и постоянно обновлять оборудование.

Аренда позволяет быстрее запускать продукты и увеличивать вычислительные мощности в соответствии со спросом. Это особенно важно для стартапов, которые разрабатывают модели ИИ, но не могут позволить себе многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру. Вместо покупки серверов они оплачивают доступ к уже имеющимся ресурсам.

Крупные компании используют смешанную модель: часть мощностей создают самостоятельно, а остальное арендуют у сторонних операторов. Так можно быстрее реагировать на изменения спроса, не привязывая все инвестиции к одной площадке.

Для владельца дата-центра аренда означает возможность монетизировать инфраструктуру через долгосрочные контракты. Однако бизнес зависит от того, будут ли клиенты готовы платить достаточно, чтобы покрывать амортизацию серверов, электроэнергию, охлаждение, персонал и финансирование.

Есть и другая проблема: оборудование быстро устаревает. Серверы, которые сегодня обеспечивают конкурентоспособную производительность, со временем могут уступить место новому поколению чипов. Поэтому инвестор должен учитывать не только затраты на строительство, но и регулярные вложения в модернизацию.

Может ли рынок дата-центров перегреться

Быстрый рост спроса на ИИ создает соблазн строить как можно больше мощностей. Однако долгосрочная доходность будет зависеть от того, смогут ли доходы от вычислений оправдать масштаб вложенных средств.

Если новые дата-центры будут выходить на рынок быстрее, чем растет спрос, арендные ставки могут снизиться. В то же время развитие более эффективных чипов и программного обеспечения способно уменьшить количество вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения отдельных задач. Это хорошо для клиентов, но может создать дополнительное давление на операторов, которые рассчитывали на постоянный рост потребления.

С другой стороны, удешевление отдельных вычислений не обязательно будет означать падение общего спроса. Если ИИ станет дешевле и доступнее, компании смогут использовать его для большего числа задач — от программирования и анализа данных до автоматизированных агентов, работы с видео и промышленных систем.

Поэтому главный вопрос для инвесторов — не только сколько дата-центров удастся построить, но и насколько эффективно они смогут работать, а также какие услуги клиенты будут готовы оплачивать на протяжении многих лет.

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