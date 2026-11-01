На молочной ферме супругов Саймона и Сонии Бедкоков на удалённом северо-западном побережье Тасмании в Австралии уже два года одновременно применяются виртуальные ограждения с GPS-ошейниками и роботизированные доильные установки. Это первое такое сочетание технологий в Австралии, сообщает ABC News Australia.

Фермер может через приложение на телефоне устанавливать виртуальные границы, которые направляют коров в доильное помещение. GPS-ошейники отслеживают местонахождение и состояние здоровья каждого животного, а алгоритм машинного обучения использует вибрацию, звук и поведение стада, чтобы направлять коров между невидимыми границами. Если животное не реагирует, ошейник подаёт низкоэнергетический электрический импульс.

Как работает роботизированное доение

После прибытия в зону доения робот идентифицирует корову по ушной метке и определяет, пришло ли время её доить. Если с предыдущего доения прошло недостаточно времени, животное съедает корм и покидает установку. Роботы работают непрерывно: когда корова заходит внутрь, ворота закрываются, а система определяет животное и начинает доение.

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По словам Сонии Бедкок, коровы знают, что в доильном роботе получат зерно, а после выхода — свежую траву. Саймон Бедкок отметил, что теперь его работа в основном заключается в наблюдении за стадом, контроле системы и очистке оборудования. Супругам необходимо присутствовать на ферме, если робот или ошейник сигнализирует о неотложной проблеме.

Вопросы благополучия животных

Исследовательница Тасманийского института сельского хозяйства Меган Вердон, изучавшая влияние GPS-ошейников на благополучие животных, подчеркнула необходимость дополнительных исследований сочетания виртуальных ограждений с автономными доильными системами. По её мнению, технология может снизить нагрузку на фермеров, которые часто работают более 12 часов в день, однако такие системы имеют компромиссы.

В частности, при групповом приведении стада к доильне корова не выбирает время доения самостоятельно. Вердон отметила, что эта особенность может быть приемлемой, но её ещё не изучали. Ошейники Halter в настоящее время одобрены для использования во всех штатах Австралии, кроме Западной Австралии, где они проходят оценку.

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