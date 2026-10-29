Международная группа исследователей из Венского технического университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего получила рентгеновские фотоны с энергией, превышающей обычный теоретический порог для такого процесса. Для эксперимента ученые направили мощные ультрафиолетовые лазерные импульсы на атомы гелия, сообщает ScienceDaily.

Два электрона вернулись одновременно

При обычном механизме лазер высвобождает из атома один электрон, ускоряет его электрическим полем, а затем возвращает к атому. При возвращении электрон отдает энергию в форме света с частотой, значительно превышающей частоту исходного лазерного луча. Теория предусматривает для такого излучения верхний предел энергии: выше него интенсивность рентгеновского сигнала резко падает.

В опыте с гелием ученые последовательно высвободили оба электрона атома и настроили ультрафиолетовые импульсы так, чтобы электроны вернулись одновременно. Их движения оставались связанными квантовыми корреляциями, поэтому энергия двух электронов могла высвободиться вместе. Это позволило образоваться одному рентгеновскому фотону с более высокой энергией.

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Второй диапазон излучения

В спектре когерентного излучения команда зафиксировала дополнительную область устойчивого сигнала при значительно более высоких энергиях, чем предполагает стандартный процесс с участием одного электрона. Это второе спектральное «плато» было слабее основного излучения, однако простиралось за установленный энергетический предел.

Подобного эффекта не обнаружили в экспериментах с аргоном и неоном. Исследователи связывают различие с более сильными корреляциями между двумя электронами гелия. Результаты опубликовали в журнале Nature Photonics. Авторы считают, что необычное рентгеновское излучение может стать инструментом для изучения взаимодействия электронов на аттосекундных временных масштабах и в дальнейшем применяться для исследований молекул и твердых материалов.

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