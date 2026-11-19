SiGMA World 2026 завершилась в Риме. За четыре дня выставочный центр Fiera Roma принял 31 тысячу участников: пять конференц-сцен, восемь выставочных павильонов. Финтех-предприниматель, основатель и CEO SlamBase Юрий Данилов провел в Риме неделю — без стенда и выступлений, только переговоры. Накануне выставки он рассказывал UA.NEWS о ставке на China UnionPay и искусственный интеллект в платежах. Теперь — о том, что из этих прогнозов подтвердилось, а что оказалось сложнее.

Юрий, если одним предложением: какой была SiGMA в этом году?

Самой «платежной» из всех, что я помню. Формально это выставка iGaming, но половина разговоров в коридорах была не об играх, а о деньгах. Как их принимать, как быстро выплачивать, как пройти комплаенс в новой юрисдикции и не потерять клиента на странице оплаты. Отдельная сцена Payments была заполнена каждый день.



Вы снова поехали без стенда. Не жалеете?

Нет, и во второй раз поступил бы так же. Стенд привязывает тебя к квадратным метрам: ты ждешь, пока люди придут. Без стенда ты сам выбираешь, с кем говорить. Я заранее расписал встречи с банками, EMI, платежными провайдерами, операторами и технологическими компаниями. Самые ценные беседы происходили не в павильонах, а за кофе или ужином, когда люди уже сняли бейджи и можно говорить по существу.

Перед выставкой вы говорили, что UnionPay в Европе — не «кнопка для китайских туристов», а канал роста. Что вы увидели в Риме?

Этот тезис подтвердился, и даже быстрее, чем я ожидал. Еще год назад на вопрос о UnionPay отвечали: «У нас нет китайских клиентов». В этом году спрашивали иначе: «Сколько стоит интеграция и каковы сроки?». Рынок созрел.

Цифры это подтверждают. UnionPay принимают в более чем 90% стран и регионов Европы. Локальный выпуск карт UnionPay в Европе превысил миллион в 13 странах, среди которых Италия и Испания. То есть это уже не только туристы, но и европейские резиденты с картами UnionPay в кошельке.

Были ли новости именно во время выставки?

Да, и весьма показательные. 6 ноября, пока мы были в Риме, UnionPay International подписала меморандум с TenPay Global — платформой трансграничных платежей Tencent. Сигнал прост: азиатские кошельки и карточная схема сближаются. Для европейского мерчанта это означает доступ к огромному азиатскому трафику за счет меньшего количества интеграций.

Второй пример — Пиренеи. Getnet совместно с UnionPay International внедряет прием карт UnionPay в Испании и Португалии, с пилотными проектами в сфере транспорта и крупного ритейла в 2026 году. Я живу в Португалии и вижу, как это меняет привычки туристов и местных магазинов.

Так UnionPay — угроза для Visa и Mastercard?

Нет, и я бы предостерег от такой риторики. Visa и Mastercard никуда не денутся, это фундамент. Речь идет о другом: европейский бизнес учится жить в мультисхемном мире. Выигрывает тот, у кого есть одна интеграция с несколькими схемами, локальные способы оплаты и цифровые активы. Он забирает клиента с другими платежными привычками. Остальные платят за это конверсией, даже если не видят этого в отчетах.



Вы говорите об одной интеграции для нескольких схем. С чем вы сами приходили на эти встречи?

С двумя продуктами, которые мы разрабатываем вместе с партнерами. Публично я говорю о них впервые, поэтому без лишних подробностей — кое-что должно остаться сюрпризом.

Первый — Tranzify. Это программное обеспечение, которое дает платежным провайдерам, банкам и финтех-компаниям единую точку входа в мир платежей: одна интеграция вместо десятков и собственный бренд вместо чужого. Как именно мы этого добиваемся — наше ноу-хау.

Важный принцип: Tranzify — это софт, а не платежная организация. Мы не храним деньги клиентов, ими управляют лицензированные партнеры. А над следующим шагом команда уже работает — и, поверьте, такого на рынке ещё нет. Расскажем, когда будет что показать.

Второй — SendsHub, инфраструктура для бизнеса, работающего с цифровыми активами. Это уровень, который раньше могли себе позволить только крупнейшие игроки. Платформа прошла сертификационный аудит ISO/IEC 27001, а что будет дальше — пока оставлю за кадром.

Почему именно эти два продукта вместе?

Потому что они охватывают две половины одной задачи: традиционные платежи и цифровые активы. Клиенту не нужно строить две отдельные инфраструктуры — он видит целостную картину движения средств. Именно с этим я ехал в Рим. Некоторые разговоры, начавшиеся там, выходят далеко за пределы одной выставки. Но об этом — позже.



Вторая ваша тема — искусственный интеллект. Что изменилось за год?

Год назад ИИ в платежах существовал только на слайдах. В этом году — в продуктах. Я вижу три зрелых направления.

Первое — антифрод. Модели оценивают риск транзакции за миллисекунды. Главная метрика уже не «сколько мошенников отсеяли», а «сколько добросовестных клиентов не потеряли». Слишком жесткие правила обходятся бизнесу дороже, чем сами мошенники.

Второе — умная маршрутизация. Система сама выбирает эквайера, схему и валюту для конкретной транзакции: там, где выше шанс одобрения и ниже стоимость. Несколько процентов к approval rate для крупного мерчанта — это миллионы.

Третий — комплаенс. Автоматический KYC, мониторинг транзакций, скрининг санкционных списков. Там, где раньше сидела целая команда, теперь работает модель, а люди занимаются сложными кейсами.

А агентская коммерция, о которой сейчас все говорят?

Это самая горячая тема выставки и, честно говоря, самая сырая. Речь идет о покупках, которые инициирует не человек, а AI-агент от его имени. Вопросов пока больше, чем ответов. Кто аутентифицирует агента? Кто отвечает, если агент купил не то, что нужно? Как оформлять чарджбэк? Я убежден: первые, кто создаст для этого надежную инфраструктуру, получат рынок на долгие годы вперед.

Какие риски вы видите в ИИ для платежей?

Главный — объясняемость. Банк или регулятор должен понимать, почему транзакция отклонена. «Так решила модель» не пройдет аудит. Поэтому ИИ должен быть помощником, а при принятии критических решений в цепочке должен оставаться человек. Европейское регулирование ИИ движется именно в этом направлении, и я считаю это правильным.



Как изменился разговор о регулировании в целом?

Регулирование перестало быть страшилкой и стало фильтром. MiCA уже работает, переходные периоды закончились, и рынок цифровых активов стал более зрелым. Лицензия теперь не бонус, а входной билет. Банки и PSP охотнее общаются с теми, у кого прозрачная структура, членство в саморегулируемой организации и понятная система противодействия отмыванию денег (AML). Для нас это конкурентное преимущество, а не бремя.

Чего не хватало на выставке?

Честности в отношении цифр. Многие стенды обещают почти стопроцентное одобрение транзакций и подключение «за один день». Меня больше интересуют те, кто показывает реальные показатели, кейсы отказов и объясняет, что делает, когда что-то идет не так. С такими партнерами можно строить долгосрочный бизнес.

Каковы практические результаты поездки?

Несколько договоренностей с банками и платежными провайдерами в Европе уже в работе. Детали раскроем после подписания — не люблю анонсировать то, что еще не закрыто. И второе, не менее важное: я вернулся с чётким представлением о спросе рынка на 2027 год. Многоуровневая инфраструктура, AI-антифрод, быстрые выплаты, прозрачный комплаенс. Именно в этих направлениях мы и будем двигаться.

Вернётесь

ли вы в Рим?

Да. SiGMA уже объявила о третьем римском саммите: в мае 2027 года на Fiera Roma ожидают 35 тысяч участников. На этот раз я подумываю о формате с участием на стенде или с выступлением. Полгода — достаточно, чтобы часть сегодняшних договоренностей стала кейсами, о которых можно рассказать со сцены.

Напоследок: перед выставкой вы говорили, что Лиссабон для вас — игра дома, а Рим — на выезде. Какой счет?

Победа на выезде с минимальным преимуществом. А если серьезно, Рим научил терпению. Здесь всё строилось веками, и с доверием в платежах то же самое: его не завоюешь за четыре дня выставки. Но за четыре дня можно заложить фундамент. Именно это мы и сделали.

Юрий Данилов — финтех-предприниматель, основатель и CEO SlamBase. Работает на стыке платежей, цифровых активов и международных отношений. Живет между Лиссабоном, Дубаем и Лондоном.

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