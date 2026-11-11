На дне Тихого океана вблизи Гавайских островов исследователи обнаружили необычное геологическое образование, напоминающее мощеную дорогу из желтого кирпича. Необычную структуру зафиксировала команда исследовательского судна Nautilus.

Находку обнаружили на глубине около 1029 метров во время исследования морского дна к северу от Гавайского архипелага.

Во время прямой трансляции с дистанционно управляемого подводного аппарата камера показала участок дна с необычно ровными трещинами. Они пересекались между собой, образуя сетку из прямоугольных фрагментов, похожих на кирпичную кладку. Желтоватый оттенок породы ещё больше усиливал это сходство с дорогой из сказки «Волшебник страны Оз».

Несмотря на необычный вид, находка имеет вполне естественное происхождение. Учёные идентифицировали её как фрагментированный поток гиалокластита — вулканической породы, которая формируется в результате контакта горячей лавы с холодной морской водой.

Когда раскаленная лава попадает в воду, происходит резкое охлаждение. Из-за термического шока внешний слой лавового потока быстро затвердевает и растрескивается.

Под воздействием температурных перепадов и высокого давления на значительной глубине в породе формируется сеть трещин. Именно она создает характерный геометрический узор, напоминающий вымощенную дорогу.

Со временем в трещинах накапливаются минеральные отложения. Из-за этого границы между отдельными фрагментами породы становятся ещё более заметными.

Подобные геологические образования встречаются не только на дне океана, но и на суше. Один из самых известных примеров — Дорога гигантов в Северной Ирландии. Её характерные геометрические формы также возникли в результате вулканической активности.

Итак, загадочная «дорога из желтого кирпича» у Гавайских островов оказалась не следом древней цивилизации или легендарной Атлантиды, а необычным природным результатом взаимодействия вулканической лавы и океанской воды.

Об этом пишет Futura-sciences.com.

Ранее китайские учёные исследовали, как энергия ветра с поверхности океана может передаваться на тысячи метров вглубь воды и достигать морского дна. В районе продолжения течения Куросио к востоку от Японии они зафиксировали концентрированные потоки этой энергии, которые назвали «инерционными дымоходами».

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