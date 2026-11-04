На Тибетском нагорье в Китае исследователи выявили увеличение приповерхностного грунтового льда примерно на 35% площади многолетней мерзлоты. Это происходит, несмотря на то что регион в последние десятилетия нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, сообщает South China Morning Post.

Данные скважин и спутников

Команда Пекинского университета под руководством Ли Дунфэна собрала данные 369 скважин в районах многолетней мерзлоты Тибетского нагорья. Сравнение скважин, пробуренных до и после 2000 года, показало, что в более новых образцах в целом было больше льда.

Учёные также использовали спутниковые данные, машинное обучение и моделирование многолетней мерзлоты. Это позволило реконструировать изменения содержания воды на глубине до 3,2 метра в 1979–2018 годах. Исследователи обнаружили накопление льда в нижней части активного слоя — поверхностного слоя почвы, который сезонно оттаивает и замерзает.

Согласно исследованию, опубликованному в июле в рецензируемом журнале Science Advances, аномальный прирост льда преимущественно сосредоточен во внутренней северо-западной части нагорья.

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Осадки как главный фактор

Авторы исследования пришли к выводу, что основным фактором прироста льда стало увеличение осадков. Метеорологические данные показали, что с 2000 года годовые объёмы дождя и снега во внутренних районах, на которые влияют западные ветры, выросли на 60%.

По предположению исследователей, дополнительная влага просачивается в нижнюю часть активного слоя и повторно замерзает при устойчивой отрицательной температуре, постепенно наращивая грунтовый лёд. В то же время влияние этого процесса на стабильность многолетней мерзлоты, окружающую среду и социально-экономические последствия требует дальнейшего изучения.

Учёные отметили, что это явление следует учитывать при инженерных проектах, оценке экологической безопасности и разработке политики адаптации к изменению климата. Таяние мерзлоты на Тибетском нагорье, по их словам, представляет риск для ландшафтов, экосистем и инфраструктуры.

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