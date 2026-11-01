Международная группа исследователей нашла геохимические доказательства того, что тела, формировавшиеся в течение первого миллиона лет существования Солнечной системы, преимущественно состояли из хондр — мелких каменистых частиц, образовавшихся при высоких температурах. Древнейшие тела во внешней части Солнечной системы содержали от 83% до 92% хондр, сообщает ScienceAlert.

Следы ранних тел в метеоритах

Выводы были сделаны на основе анализа железных метеоритов, упавших на Землю. Они сохранили химические следы смешения хондр с матрицей — мелкозернистой холодной пылью, богатой водяным льдом и органическими молекулами. Радиоактивное датирование и данные о полном плавлении родительских тел этих метеоритов указывают, что они происходят из самого раннего периода формирования Солнечной системы.

Ученые использовали два независимых показателя: оцененное содержание серы, которой в матрице значительно больше, чем в хондрах, а также степень окисления железа. Последний показатель позволяет определить, сколько водяного льда и окисленной пыли содержали древние тела. Оба подхода показали, что ранние планетезимали имели очень мало матрицы.

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Как менялся состав вещества

Согласно исследованию, примерно через 2 млн лет после начала формирования Солнечной системы хондры все еще преобладали при образовании планетезималей — более крупных тел, которые потенциально могли вырасти в планеты или спутники. Однако примерно через 4 млн лет преобладание перешло к ледяной матрице.

Авторы также предполагают, что первоначальное доминирование хондр было связано с аэродинамической сортировкой: их более прочные и компактные свойства могли повышать вероятность слипания частиц. Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, также объясняет малое количество древнейших хондр в метеоритной летописи: породы, в состав которых они входили, позднее расплавились из-за внутреннего нагрева.

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