В Париже, Франция, профессор Национального университета Илань Ван Цзиньцань получил одну из главных наград Stevie Awards for Technology Excellence за исследование технологии преобразования сточных вод в энергию с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщает Taipei Times.

Награда за чистые технологии

Ученый с кафедры механической и электромеханической инженерии был отмечен в категории Green and Clean Technology за достижения в области устойчивых и энергоэффективных вычислений. Победителей Stevie Awards 2026 года официально объявили в конце июля, а церемония награждения состоялась в Париже в среду.

Технология основана на микробных топливных элементах и сочетает прогнозирование с помощью ИИ, мониторинг в реальном времени, цифровые двойники и термогидродинамический анализ. По словам Вана, она позволяет очищать сточные воды, удалять загрязняющие вещества и получать электроэнергию, которую микроорганизмы вырабатывают во время разложения органических веществ.

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ИИ и цифровые двойники

Исследовательская группа применяет ИИ для анализа связей между качеством воды, скоростью потока, напряжением и условиями работы системы. Это помогает прогнозировать выработку энергии, эффективность удаления загрязняющих веществ и изменения в работе установки.

Цифровые двойники используют для моделирования реальной системы, что, по словам ученого, позволяет повысить ее эффективность и стабильность. В лабораторию Вана входят специалисты по биологии, экологической инженерии, материаловедению, химии и электротехнике, тогда как он сам специализируется на аэрокосмической инженерии. Ученый надеется, что технология со временем будет применяться для децентрализованной очистки сточных вод, на умных фабриках, в системах переработки ресурсов и энергетических системах отдаленных районов.

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