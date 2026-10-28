Местные советы в австралийском штате Западная Австралия вводят ограничения на использование умных очков в общественных учреждениях, в частности в бассейнах, библиотеках и рекреационных центрах. Решения объясняют обеспокоенностью по поводу конфиденциальности, поскольку такие устройства могут записывать фото, видео и звук нажатием кнопки, сообщает ABC News.

Ограничения в Кондинине и Маргарет-Ривере

Совет графства Кондинин, расположенного примерно в 270 километрах к востоку от Перта, запретил умные очки в местном бассейне, библиотеках, офисах совета, общественных туалетах и залах. Запрет также распространяется на мероприятия, организованные советом, хотя местные власти не могут ограничивать использование устройств в парках или на улицах.

Президент графства Кен Мурис заявил, что совет обеспокоили сообщения о записях, сделанных такими устройствами в общественных местах в других странах. В графстве Огаста—Маргарет-Ривер умные очки запретили в рекреационных центрах, включая бассейн. Президент совета Джулия Джин-Райс подчеркнула, что этот шаг был превентивным, а не реакцией на конкретный инцидент.

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Ограничения в Кью и рассмотрение в Перте

Джин-Райс отметила, что людям, которым умные очки нужны по медицинским причинам, разрешат ими пользоваться. В то же время защитники прав людей с инвалидностью обращают внимание на пользу таких устройств для повседневных нужд и предостерегают от стигматизации их пользователей.

В графстве Кью сотрудникам, членам совета и подрядчикам запретили использовать умные очки на объектах местной власти, среди которых караван-парк и водный парк. Посетителей там не лишают права пользоваться очками, однако могут потребовать выключить и убрать любое записывающее устройство во время пребывания на объектах графства.

Городской совет Перта рассмотрел предложение поручить генеральному директору проверить использование умных очков и других носимых устройств для записи на городских объектах. В документе совета упомянуты новые риски для конфиденциальности в общественных и полуприватных пространствах, в частности в раздевалках и общественных учреждениях. Решение ожидается после завершения проверки в начале следующего года.

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