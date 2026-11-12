Искусственный интеллект против университетов: почему Великобритания угрожает санкциями и можно ли доверять детекторам ИИ

Британский регулятор в сфере высшего образования предупредил университеты о возможных санкциях из-за недостаточного контроля за использованием искусственного интеллекта в студенческих работах. ChatGPT и аналогичные системы уже стали обычным инструментом обучения, однако проверить подлинное авторство рефератов, эссе и дипломных работ становится все сложнее. В то же время специальные детекторы ИИ могут ошибаться, обвиняя добросовестных студентов или пропуская тексты, созданные нейросетями.

Британские университеты вынуждены пересматривать принципы оценки знаний. Регулирующий орган Office for Students считает, что традиционные письменные задания не всегда позволяют определить реальный уровень подготовки студентов. Человек может получить высокую оценку за текст, который почти полностью подготовил искусственный интеллект, даже не освоив материал.

Проблема выходит далеко за пределы Великобритании. Генеративный ИИ заставляет переосмыслить роль домашних заданий, экзаменов, преподавателей и дипломов. Если нейросеть способна за несколько минут написать убедительную академическую работу, университетам придется искать другие способы проверки знаний.

UA.News рассказывает, почему британские власти заговорили о санкциях против университетов, насколько надежны детекторы искусственного интеллекта и как новые технологии могут изменить систему высшего образования.

Почему Великобритания угрожает университетам санкциями из-за ИИ

11 ноября 2026 года британский регулятор высшего образования Office for Students (OfS) обнародовал результаты исследования использования искусственного интеллекта в университетах Англии. Его подготовили совместно с организацией Advance HE.

Исследователи пообщались с более чем 300 студентами и сотрудниками более чем 120 высших учебных заведений. Они установили, что традиционные письменные задания, выполняемые без контроля преподавателей, всё хуже отражают реальные знания студентов.

Участники исследования рассказывали о случаях, когда их однокурсники выполняли задания с помощью ИИ за считанные минуты и получали примерно такие же оценки, как и студенты, которые самостоятельно тратили на работу значительно больше времени.

Регулятор опасается, что это подрывает доверие к университетским дипломам. Работодатели ожидают, что документ об образовании подтверждает определенный уровень знаний и профессиональной подготовки. Однако если значительную часть учебных заданий выполняет нейросеть, такая гарантия становится сомнительной.

Директор по стратегии и реализации Office for Students Джош Флеминг предупредил о масштабности проблемы.

«Это также создает риск для системы в масштабах целого поколения, угрожая подорвать обучение студентов и способность учебных заведений оценивать их знания», — заявил Флеминг.

В то же время британский регулятор не ввел полный запрет на ChatGPT и не объявил об автоматических штрафах за студенческие работы, созданные нейросетями.

Речь идет о соблюдении действующих требований к качеству образования. Если университет не может обеспечить достоверную оценку знаний, регулятор имеет право применить предусмотренные законодательством меры, в частности финансовые штрафы и дополнительные регуляторные требования.

В рекомендациях OfS указано, что университеты должны пересмотреть методы оценки и использовать процедуры, позволяющие объективно выявлять нарушения.

Насколько широко студенты используют ChatGPT в обучении

В марте 2026 года британский аналитический центр Higher Education Policy Institute (HEPI) опубликовал исследование, которое показало, что генеративный ИИ практически стал стандартным инструментом университетского обучения.

Опрос охватил 1054 студента Великобритании. По его результатам, 95% респондентов использовали искусственный интеллект по крайней мере для одного вида деятельности, а 94% применяли генеративные системы для помощи в выполнении работ, которые оценивают преподаватели.

Однако это не означает, что почти все студенты поручают нейросетям написание дипломных или курсовых работ. Наиболее распространенные способы использования ИИ — поиск объяснений, составление планов, обобщение литературы, подготовка к экзаменам и редактирование текстов.

Непосредственно включать сгенерированный искусственным интеллектом текст в работы, которые сдают на оценку, признались 12% опрошенных. Для сравнения: в 2025 году таких было 8%, а в 2024-м — всего 3%.

В то же время 68% студентов считают навыки работы с искусственным интеллектом необходимыми для профессионального будущего. Однако менее половины уверены, что преподаватели достаточно помогают им развивать эти компетенции.

Именно опрос продемонстрировал противоречивое отношение студентов к нейросетям. Одни считают, что они помогают быстрее осваивать сложные темы. Другие опасаются потери самостоятельности и ухудшения собственных навыков.

Один из участников довольно лаконично описал свой опыт использования ИИ: «Я вообще не использую свой мозг».

Этот ответ демонстрирует главную проблему: одна и та же технология может помогать человеку учиться или позволять ему фактически уклоняться от самого процесса обучения.

Как работают детекторы искусственного интеллекта и почему они ошибаются

После появления ChatGPT образовательные учреждения начали использовать системы, которые пытаются определить, написал ли студент текст самостоятельно.

Среди известных инструментов — Turnitin, GPTZero и Copyleaks. В отличие от классических антиплагиатных систем, они не обязательно ищут совпадения с другими источниками. Вместо этого алгоритмы анализируют языковые закономерности и оценивают вероятность машинного происхождения текста.

Проблема заключается в том, что генеративные модели обучаются на огромных массивах человеческих текстов. В то же время люди тоже могут писать структурированно, предсказуемо и стилистически однородно, особенно в академических работах.

Показательной стала история компании OpenAI. В январе 2023 года разработчик ChatGPT представил собственный детектор, предназначенный для выявления текстов, созданных искусственным интеллектом. В ходе тестирования система правильно определяла лишь 26 % машинных текстов как вероятно сгенерированные. При этом в 9 % случаев она ошибочно помечала тексты, написанные людьми, как созданные ИИ.

В июле того же года компания прекратила работу классификатора из-за недостаточной точности. Это не означает, что все современные детекторы демонстрируют столь низкие результаты. Технологии продолжают развиваться, а отдельные системы показывают значительно более высокую эффективность.

В документации Turnitin указано, что система может неправильно классифицировать как тексты, написанные человеком, так и сгенерированные. Компания подчеркивает, что результат автоматической проверки не должен быть единственным основанием для принятия негативных решений в отношении студента.

Кроме того, детекторы не всегда способны определить реальный вклад человека. Например, студент может самостоятельно провести исследование, а затем использовать ИИ для грамматической корректуры. Другой может получить готовый текст и лишь частично его переписать.

Для алгоритма эти случаи могут выглядеть одинаково, хотя с точки зрения академической добросовестности между ними существует принципиальная разница.

Могут ли детекторы ИИ ошибочно обвинить невиновного студента

Одно из самых известных исследований этой проблемы провели ученые Стэнфордского университета. В 2023 году они опубликовали работу о предвзятости ИИ-детекторов в отношении людей, для которых английский язык не является родным. По данным Stanford HAI, 61,22 % эссе из выборки TOEFL, написанных людьми, для которых английский не был родным, были ошибочно определены как созданные искусственным интеллектом.

Учёные объяснили это особенностями письма. Люди, использующие иностранный язык, часто выбирают более простые слова, более короткие конструкции и более предсказуемую структуру предложений. Именно такие свойства могут учитывать алгоритмы.

В результате студент рискует попасть под подозрение в академическом мошенничестве лишь из-за особенностей собственного стиля. В то же время результаты исследования нельзя автоматически распространять на все современные детекторы, поскольку оно проводилось в 2023 году на конкретных системах.

Например, исследование 2026 года, в котором сравнивали GPTZero, Pangram, Copyleaks и Turnitin, показало существенные различия между инструментами. Pangram продемонстрировал лучшие результаты на нескольких типах сгенерированных и смешанных текстов, тогда как другие системы чаще пропускали наличие ИИ, особенно в случае более новых моделей.

При этом все четыре инструмента правильно классифицировали полностью написанные людьми тексты в тестовой выборке из 160 документов. Таким образом, утверждение о том, что детекторы вообще не работают, было бы неверным. Их эффективность зависит от конкретного инструмента, типа текста и условий проверки.

Однако даже небольшая доля ложных срабатываний может создавать серьезные проблемы. Если система ошибочно помечает лишь 1 % текстов, написанных людьми, среди 10 тысяч таких работ она потенциально может сгенерировать около 100 ложных сигналов.

Для студента последствиями ложного обвинения могут стать более низкая оценка, дисциплинарные санкции и ущерб репутации.

Как университеты планируют проверять знания без ИИ

Одной из главных рекомендаций Office for Students стало расширение использования форм оценки, во время которых студент не имеет доступа к генеративному искусственному интеллекту.

Среди них — письменные экзамены под наблюдением, устные ответы, презентации, практические задания и демонстрация профессиональных навыков. Например, подготовленное дома эссе может оставаться частью оценки. Однако преподаватель дополнительно проводит краткое собеседование, в ходе которого студент объясняет методологию исследования, основные аргументы и выводы.

Другой подход — проверять не только готовый результат, но и процесс создания работы. Студент должен поэтапно демонстрировать развитие исследования: от выбора темы до анализа источников и формирования выводов.

Также университеты могут использовать задания, в которых ИИ становится частью учебного процесса. Например, будущему юристу можно предложить проверить правовую аргументацию ChatGPT и найти ошибочные ссылки на судебные решения. Программисту — проанализировать сгенерированный код, найти недостатки и объяснить, как их исправить.

В таких случаях студент демонстрирует не способность получить готовый ответ, а умение критически оценить результат работы алгоритма.

Действительно ли использование ChatGPT ухудшает знания студентов

Проблема генеративного ИИ заключается не только в академическом мошенничестве. Даже если университет разрешает его использование, остается вопрос: помогает ли эта технология усваивать материал?

В 2025 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование, посвящённое влиянию ИИ-помощников на изучение математики. Эксперимент охватил почти тысячу школьников. Часть участников использовала обычного помощника на базе GPT-4, другие — специализированного ИИ-репетитора, который направлял учеников к самостоятельному решению задач.

Во время практических занятий результаты обеих групп улучшились. Учащиеся с обычным ИИ-помощником демонстрировали на 48% более высокие результаты, а со специализированным репетитором — на 127% по сравнению с контрольной группой.

Однако на самостоятельном экзамене без помощи ИИ результаты группы с обычным чат-ботом оказались на 17 % хуже, чем у школьников, которые вообще не пользовались этой технологией.

Зато специализированный ИИ-репетитор в значительной степени устранял этот негативный эффект. Исследователи объяснили это тем, что обычный чат-бот позволял ученикам быстро получать готовые решения, не выполняя необходимой интеллектуальной работы. Специализированный инструмент чаще предлагал подсказки и побуждал самостоятельно искать ответ.

В то же время существуют исследования, которые показывают положительное влияние образовательных ИИ-систем. В частности, в 2025 году в журнале Scientific Reports был опубликован эксперимент, в котором специализированный ИИ-репетитор продемонстрировал преимущества по сравнению с исследуемым форматом обучения в аудитории.

Таким образом, решающим является не сам факт использования нейросети, а то, помогает ли она человеку мыслить самостоятельно.

Как искусственный интеллект изменит университеты и систему образования

Распространение генеративных моделей заставляет университеты пересматривать не только формат экзаменов, но и саму цель обучения. На протяжении многих лет письменные работы были одним из основных способов проверить, способен ли студент анализировать источники, формулировать аргументы и делать выводы.

Теперь значительную часть этих операций может выполнять искусственный интеллект. Однако это не означает, что соответствующие навыки утратили ценность. Наоборот, человек должен достаточно хорошо понимать предмет, чтобы заметить ошибки алгоритма и оценить качество его выводов.

В будущем университеты, вероятно, будут развивать два подхода одновременно.

Первый — независимая оценка базовых знаний с помощью экзаменов, устных ответов и практических заданий.

Второй — интеграция искусственного интеллекта непосредственно в образовательные программы. Студентов будут учить проверять результаты работы моделей, выявлять ошибки, защищать персональные данные и определять ситуации, когда использование ИИ неуместно.

Для журналистики это означает проверку источников и выявление вымышленных цитат. Для юриспруденции — критический анализ правовых выводов. Для программирования — проверку сгенерированного кода и ответственность за его безопасность.

В то же время новые технологии создают риск образовательного неравенства. Платные версии моделей могут предлагать более широкие возможности, чем бесплатные, поэтому студенты с большими финансовыми ресурсами потенциально получают преимущество.

В рекомендациях ЮНЕСКО подчеркивается, что внедрение генеративного искусственного интеллекта должно учитывать права человека, защиту персональных данных и принципы равного доступа к образованию.

Британский регулятор фактически сигнализирует, что университеты больше не могут ограничиваться формальным контролем академической добросовестности. Им придется менять сами принципы оценки.

При этом чрезмерное увлечение ИИ-детекторами может создать новые проблемы. Ложное обвинение способно навредить студенту, тогда как даже правильно выявленный сгенерированный текст не всегда доказывает нарушение академических правил.

Главный вопрос будущего образования заключается уже не только в том, кто написал текст — человек или нейросеть. Гораздо важнее, способен ли человек самостоятельно объяснить, проверить и применить знания, которые подтверждает его диплом.

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